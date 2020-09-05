РК до конца года получит от стран ОЭСР данные о заграничных счетах казахстанцев

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - РК до конца года получит от налоговых служб стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данные о заграничных счетах казахстанцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

Во исполнение поручения президента будет актуализирован план по противодействию теневой экономике. Будет усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в офшорные юрисдикции. До конца текущего года планируется осуществить первый обмен информацией о финансовых счетах физических и юридических лиц между налоговыми органами стран ОЭСР", - сообщил Смаилов.

Он отметил, что после этого будет проведен анализ полученных сведений по резидентам Казахстана.

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