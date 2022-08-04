РК отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Казахстан отрабатывает техусловия с Россией по газификации севера, сообщил на брифинге СЦК министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, соответственно, если мы это делаем сегодня, наиболее оптимальный вариант – это подача газа с территории РФ. Это самый экономически более целесообразный вариант и устойчивый по снабжению самим газом. Такие переговоры мы ведем с компанией Газпром на уровне компании QazaqGaz", - заявил министр.
Он подчеркнул, что предварительные переговоры на уровне ведомств проведены, на сегодня идет отработка технических условий.
По объему: первый этап, скажем так, порядка 4 млрд кубических метров газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте округлим до 10 млрд, потому что, скорее всего, придется многие станции угольные, которые там расположены, переводить на газ", - пояснил глава Минэнерго.
По его словам, по Туркменистану были проведены также переговоры, но это договоренности короткие по срокам.
Поэтому для газификации севера и востока страны мы пока их не рассматриваем. Еще и по той причине, что у нас на той стороне просто нет газопровода", - добавил главам ведомства.