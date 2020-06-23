Сеть железнодорожной доставки продукции АПК в Китай планируют расширить на ЕАЭС

Москва. 22 июня. Kazakhstan Today - Сеть железнодорожной доставки сельхозпродукции в Китай может быть расширена на весь ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Проработка такой возможности с государствами-членами включена в Дорожную карту взаимодействия Евразийской экономической комиссии с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Документ был одобрен в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с генеральным директором, председателем правления РЖД Олегом Белозеровым.

Полагаем, что проект перевозок сельскохозяйственной продукции в Китай обладает огромным потенциалом роста в рамках Союза. В 2019 году Китай занимал первое место в мире по импорту соевых бобов, замороженной говядины, курицы и рыбы, второе место - по импорту рапсового и подсолнечного масла, ракообразных и свинины. На Китай также приходится значительная доля ввоза молочных продуктов", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Кроме того, министр напомнил, что государства-члены Союза являются значимыми игроками на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Российская Федерация уже ввозит муку, сою, кондитерские изделия и замороженную курицу с использованием сервиса "Агроэкспресс".

При этом имеется потенциал существенного увеличения осуществляемых поставок за счет привлечения к проекту экспортеров из других стран ЕАЭС. Более того, Союз, а также государства Средней Азии (в частности, Узбекистан, который готовится стать страной-наблюдателем) обладают серьезными возможностями в части мясомолочной и плодоовощной продукции.

Учитывая наднациональный статус ЕЭК, мы видим целый ряд направлений для нашего сотрудничества как в части продвижения российской железнодорожной продукции и услуг на иностранных рынках, так и в части формирования благоприятных условий для пользователей железнодорожного транспорта на территории ЕАЭС", - заявил Олег Белозеров.

В ходе состоявшейся встречи была также достигнута договоренность о включении представителей РЖД в отраслевые рабочие группы с целью обсуждения проблемных вопросов, возникающих при доступе на рынки третьих стран, а также перспективных направлений сотрудничества с партнерами ЕАЭС по соглашениям.

Встреча представителей торгового блока ЕЭК и руководства РЖД продолжила серию контактов с бизнесом в рамках выстраивания системной работы в целях максимизации эффектов от торговых соглашений с третьими странами.

ЕЭК приглашает предпринимательское сообщество государств-членов ЕАЭС к диалогу по поиску новых возможностей на рынках партнеров по зонам свободной торговли.

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