Россия обойдет заблокированные в рамках ЕАЭС Казахстаном антидемпинговые меры против поставщиков гербицидов из ЕС

Москва. 6 февраля. Kazakhstan Today - Россия введет собственные антидемпинговые пошлины на поставки гербицидов из Европы после того, как аналогичные меры на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заблокировал Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Деловой России" напомнил, что ранее Казахстан заблокировал решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин на гербициды из ЕС. Однако это не мешает каждой стране ЕАЭС принимать подобные меры самостоятельно, пишет ТАСС

"Поэтому, надеюсь, меня услышит соответствующее министерство, выступит с инициативой, антимонопольная служба тоже поддержит. Я не вижу препятствий, почему нам это не сделать", - сказал президент РФ.

По его словам, европейские компании продают на рынке РФ гербициды дешевле, чем на собственном рынке, что явно говорит о демпинге с их стороны.





"Поэтому решение, которое было принято Евразийской комиссией (в 2018 году о введении пошлин на поставки гербицидов), безусловно, обосновано... Казахстан его заблокировал, по непонятным причинам, на самом деле. Ну, какие-то лоббисты, видимо работают", - заявил Путин.

Он также отметил, что при введении Россией антидемпинговых пошлин на гербициды, определенные объемы продукции могут продолжить поступать в Россию через территорию Казахстана. "Надо просто подумать о том, как минимизировать наши потери в этой связи", - заключил Путин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства