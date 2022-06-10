НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Россия видит большие перспективы сотрудничества с Казахстаном по проекту "Север - Юг". Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в ходе конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алексей Оверчук отметил, что с введением антироссийских санкций Россия испытала сложности, связанные с разрывом сложившихся в последние десятилетия логистических цепочек, потому что большая часть экономики выстраивалась прежде всего на связях с Европой, сообщает Sputnik.kz

Но мы работаем над созданием новых логистических связей. Мы разрешили параллельный импорт. Конечно же, сегодня идет поиск и наладка связей с новыми торговыми партнерами, прежде всего в тех странах, которые невраждебны по отношению к России. И здесь особое значение будет приобретать международный транспортный коридор Север - Юг, здесь большое поле для сотрудничества с Казахстаном", - сказал Алексей Оверчук.

Коридор должен связать страны Балтии с Индией через Россию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Иран.

Это мультимодальный маршрут, по которому грузы доставляются разными видами транспорта - по морю, автомобильной и железной дорогам.

Ожидается, что коридор станет альтернативой морскому пути, который проходит через Суэцкий канал.

Можно выделить три ветви коридора Север - Юг: Транскаспийская - через Каспийское море; Западная - по западному берегу Каспия; Восточная - по восточному берегу Каспия.

Соглашение о коридоре было подписано в сентябре 2000 года Индией, Ираном и Россией. Позже к проекту подключились Казахстан, Беларусь, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Сирия.

В ходе мероприятия Алексей Оверчук также отметил, что Россия не исключает, что в Евразийский экономический союз войдут страны, не входившие в состав СССР.

Вице-премьер России рассказал о преимуществах Евразийского экономического союза, которые, по мнению российских властей, определят его лидирующую роль в будущей системе мироустройства.

Мы никому ничего не навязываем. ЕАЭС - это не попытка России, как это часто пытаются представить, ресоветизировать регион и восстановить Советский Союз", - сказал Алексей Оверчук.

Он добавил, что предлагает позитивную экономическую повестку, нацеленную на развитие образующих его независимых стран. Государства - члены союза уделяют внимание интересам друг друга и стремятся понять и принять эти интересы.

Знаете, я часто сталкиваюсь, общаясь с зарубежными коллегами, с неверием того, что на всех уровнях принятия решений в ЕАЭС вопросы решаются консенсусом. И здесь голос даже самой маленькой страны равен голосу самой большой страны. Никакие решения никогда не будут приняты, если хотя бы одна страна будет считать, что ее интересы не учитываются или игнорируются, такого не может быть", - заверил Оверчук.



