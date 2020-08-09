Россиянин сбил человека и пытался скрыться в Казахстане

Павлодар. 8 августа. Kazakhstan Today - 37-летний россиянин сбил на своем авто пешехода и надеялся скрыться в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Во время оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудники криминальной полиции приграничного с Россией Иртышского района проводили рейды по крестьянским и фермерским хозяйствам.

Как сообщает региональное издание Pavlodarnews.kz, в одном из хозяйств полицейских привлек внимание мужчина. При опросе установили, что мужчине 37 лет, родом он из Российской Федерации. Уже при проверке его по базе данных установили, что мужчину разыскивают оперативники управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу МВД Москвы.

Мужчина в сентябре 2019 года совершил наезд на пешехода, который в результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения.

Полицейские Москвы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Стражи порядка Павлодарской области оповестили российских коллег о том, где находится беглец.

По данным ведомства, с начала года павлодарские полицейские установили местонахождение и задержали 69 человек, разыскиваемых за совершение преступлений.

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