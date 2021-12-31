Российская компания построит завод минеральных удобрений в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Уровень теневой экономики Казахстана снизился до 20,23%. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по обсуждению целевых индикаторов снижения уровня теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства поручено снизить теневую экономику до 15% к 2025 году. На сегодня она снижена до 20,23%, сообщает пресс-служба правительства РК.

В ходе совещания обсуждались целевые индикаторы, отражающие прогресс в работе по противодействию теневой экономике с учетом реальных возможностей их мониторинга при расчете уровня теневой экономики.

Был обсужден и утвержден проект перечня ключевых индикаторов состоящий из 10 показателей. Четыре из утвержденных индикаторов оценивают незаконную деятельность (браконьерство, наркотики, контрабанда и контрафактная продукция). Для их достижения требуется превентивная работа, активное взаимодействие и пресечение организованных форм преступности.

Также три индикатора охватывают налоговые, таможенные сборы и безналичные платежи. Кроме того, включены такие индикаторы, как "доля малого и среднего бизнеса в ВВП", "доля не представивших данные статистической отчетности к общему числу респондентов".

Целевые индикаторы ориентируют государственные органы на достижение показателей доли теневой экономики, отраженных в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года.

Заместитель премьер-министра Алихан Смаилов поручил внести необходимые изменения в некоторые ключевые показатели и продолжить работу в части разъяснения государственным органам методику расчета теневой экономики.

Поэтапный ежегодный прогноз снижения уровня теневой экономики утвержден Национальным планом развития Казахстана до 2025 года. Утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.