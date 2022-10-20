Российский завод "Пластик" планирует наращивать поставки продукции в Казахстан

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Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оренбургское предприятие по изготовлению полипропиленовых труб ООО "Пластик" намерено нарастить поставки продукции в Казахстан.

Наши казахстанские партнеры сейчас в условиях "сильного" рубля в большинстве случаев выбирают турецкого и китайского производителей. Но я считаю, что это временно, вероятно, что сотрудничество возобновится", - сказал журналистам директор завода Андрей Кубиц.

По его словам, в настоящее время продукция поставляется в казахстанские города Актобе и Костанай.





Наш конкурент в Казахстане - Jakko. Они хорошие производители. Какое-то время до этого мы с ними работали", - отметил директор предприятия.

Также продукция завода поставляется в другие страны СНГ.

ООО "Пластик" представлено торговыми марками РБК и ANTIFAIR (фитинги и полипропиленовые трубы для пожаротушения).





Мы производим полную линейку труб и фитингов для водоснабжения, отопления и водоотведения. Также у нас есть наша научная разработка - бренд ANTIFAIR, мы делаем водозаполненные системы спринклерного пожаротушения. Полностью замкнутый цикл производства. Весь завод достаточно автоматизирован, но без ручной сборки пока не обойтись", - отметил директор.

Завод "Пластик" был основан в 1989 году, тогда все начиналось с маленького гаражного кооператива, где выпускались ПНД трубы. На сегодня завод входит в топ-5 производителей России уже на протяжении 8 лет.





Территория предприятия занимает 25 тысяч квадратных метров, где работают 400 человек.

Руководитель предприятия сообщил, что в этом году планируется реализовать проект собственной генерации электроэнергии.

У нашего завода очень большая степень автономности. У нас очень сильная служба главного технолога и главного механика, поэтому некоторые единицы оборудования мы сами модернизировали", - добавил он.



