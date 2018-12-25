Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК были рассмотрены меры, принимаемые в целях исполнения поручения главы государства, данных на заседании Совета безопасности 7 ноября, по вопросам снижения тарифов и цен на социально-значимые продовольственные товары, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что рост цен по ряду продовольственной продукции не обоснован. В связи с этим Министерству национальной экономики необходимо взять на контроль вопрос обеспечения стабильности цен на продукты питания, в том числе на плодово-овощную продукцию, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Глава МНЭ РК Тимур Сулейменов доложил, что изменение цен на социально-значимые продовольственные товары по сравнению с прошлой неделей являются незначительными. По состоянию на 21 декабря наблюдается превышение пороговых значений практически во всех регионах по двум наименованиям товара - капуста и сахар. Согласно данным МНЭ РК, по удорожанию сахара имеются объективные причины: цены на него растут под влиянием общемировых тенденций на рынке сахара. Вместе с тем, по словам министра нацэкономики, причины повышения цен на некоторые виды товаров стали следствием слабой координации на уровне местных исполнительных органов и могут быть решены на уровне акиматов. К примеру, причинами являются отсутствие производства или мест хранения.

Министр энергетики К. Бозумбаев доложил, что поручения главы государства, данные на Совете безопасности 7 ноября текущего года Министерством энергетики исполнены. После проведенного анализа и заслушивания всех энергопроизводящих организаций 14 декабря принят приказ об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию. В соответствии с поручением главы государства установлены объективные уровни предельных тарифов на электрическую энергию для групп энергопроизводящих организаций.К. Бозумбаев отметил, что каждая энергопроизводящая организация определена в одну из 43 групп.

По данным ведомства, при скорректированной в сторону снижения величине тарифа на мощность проведены первые в Казахстане централизованные торги электрической мощностью. По итогам торгов получено снижение цены на мощность на 9% от предельной величины тарифа на мощность.

"Стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций по сумме двух компонентов (прим. стоимости электрической энергии и стоимости мощности) не превысит уровень действующих предельных тарифов на электрическую энергию", - сказал К. Бозумбаев.

" Тарифы "Астана-Энергия" снижены на 19,1% с 7,5 до 6,07 тг/кВт-ч;

" Тарифы Шымкентского ТЭЦ снижены на 0,4% с 11,13 до 11,09 тг/кВт-ч;

" Тарифы Усть-Каменогорской ГЭС снижены на 33,8% с 4,5 до 2,98 тг/кВт-ч;

" Тарифы Шульбинской ГЭС снижены на 23,1% с 4,5 до 3,26 тг/кВт-ч;

" Тарифы Экибастузской ГРЭС-1 снижены на 20,9% с 8,8 до 6,96 тг/кВт-ч.

Согласно результатам произведенных расчетов, предпринятые меры позволят снизить конечные цены на электрическую энергию у потребителей Казахстана с 1 января 2019 года.

Министерством энергетики утвержден приказ, предусматривающий снижение предельных оптовых цен на товарный газ для топливно энергетического комплекса для выработки тепловой и электрический энергии. На основании снижения предельных оптовых цен на газ, Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. МНЭ РК будут приняты приказы для снижения розничных цен на газ для топливно-энергетических комплексов.

"Снижение предельных оптовых цен позволит снизить конечные цены товарного газа с 1 января 2019 г. для топливно-энергетических комплексов на выработку электроэнергии в от 12 до 23% в зависимости от региона", - сообщил К. Бозумбаев.

Министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, в свою очередь, доложил о текущей ситуации с ценообразованием и проводимой работе по снижению стоимости угля. В общем объеме отгрузки угля для населения порядка 70% обеспечивается за счет Шубаркольского и Каражыринского месторождений. В этой связи, совместно с Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработан проект меморандума, который был направлен акиматам для заключения с реализаторами угля, а также проведены рабочие совещания по снижению отпускных цен на уголь для населения с трейдерами.

По итогам проведенных совместных действий всеми акиматами областей и городов республиканского значения соответствующие меморандумы на сегодняшний день заключены. В целом акиматами и трейдерами заключены около 90 меморандумов

"С ноября в рамках реализации заключенных меморандумов до конца отопительного сезона снижена стоимость шубаркольского угля в среднем на 15-20% и каражыринского угля на 5-10%", - сообщил министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, отметив, что в регионах страны реализационная цена на уголь для населения снижена в среднем от 5% до 21%.

Отпускные цены на уголь для населения снижены в следующих регионах:

" в Акмолинской области подписаны 7 меморандумов, цена на уголь "Шубаркуль" на железнодорожных тупиках снижена на 2400 тг или на 17%, а на уголь "Каражыра" снижена на 800 тг или 5 %;

" в Актюбинской области цена на уголь "Шубаркуль комир" снижена на 2500 тг или на 16%, а на уголь "Каражыра" снижена на 1000 тг или 6 %;

" в Алматинской области подписан 31 меморандум, цена на уголь "Шубаркуль" на ж. д. тупиках снижена на 3100 тг или на 21%, а на уголь "Каражыра" снижена на 1000 тг или 5-6%;

" в Жамбылской области подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 2500 тг или 17%;

" в Карагандинской области подписаны все меморандумы, цены угля "Шубарколь комир" на железнодорожных тупиках снижена на 1700 тг или на 16%;

" в Костанайской области подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 2950 тг или на 20%;

" в Кызылординской области подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 2050 тг или на 14%;

" в СКО подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 2250 тг на 16%, а на уголь "Каражыра" снижена на 800 тг или 5%;

" в Туркестанской области подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 3000 тг или на 14%;

" в Астане подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 3000 тг или на 16%;

" в Алматы подписаны все меморандумы цены на железнодорожных тупиках угля "Шубарколь комир" снижены на 1800 тг или 13%, а на уголь "Каражыра" снижена на 800 тг или 6%;

" в Шымкенте подписаны все меморандумы цены "Шубарколь комир" на железнодорожных тупиках снижены на 2550 тг или 18%.

О мерах по снижению тарифов на электричество, уголь, тепло-, водо-, газоснабжение, канализацию, телефонную связь, интернет, обслуживание лифтов, вывоз мусора доложил министр национальной экономики Т. Сулейменов.

По вопросам краткосрочных мер, с 12 ноября 2018 года во всех регионах организована работа по налаживанию обратной связи с населением. По результатам проведено 102 общественные приемные. Для потребителей, не имеющих возможности присутствия в общественных приемных, организованы телефоны "горячих линий".

В сфере теплоснабжения снижены тарифы на тепло для населения в трех регионах: в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Кроме того, с 1января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения с 2,2% до 15,3%. В результате экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 млрд тенге.

В сфере водоснабжения снижен тариф на воду для населения в Жамбылской области на 22%. Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 16 регионах от 3% до 27%. Тариф на водоотведение снижен для населения в Жамбылской области на 0,4%. Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 16 регионах от 3% до 11%. Экономия средств водоснабжения и водоотведения составит более 2 млрд тг.

Из 11 газифицированных регионов снижение цен на газ для населения прогнозируется от 3,3% до 17,5% в 9 регионах. В результате экономия средств населения за услуги газоснабжения составит около 5 млрд тенге.

Снижены цены на электрическую энергию для населения в Жамбылской области на 3,6% и в Кызылординской области на 4%. Прогнозное снижение розничных цен в для населения в остальных регионах с 1 января составит от 1,7% до 23%. Также ожидается снижение розничных цен электрической энергии для юридических лиц в восьми регионах от 1,7% до 18%. В целом экономия средств потребителей за услуги электроснабжения составит более 14,5 млрд тенге.

Общая экономия средств потребителей за коммунальные услуги, по итогам снижения тарифов, составит около 28 млрд тенге.

Наряду с этим, согласно предоставленной акиматами областей информации, планируется снижение тарифов по услугам КСК с 2,2 до 20%, по вывозу мусора - с 2,1% до 24,7% и по лифтовым услугам - с 3 до 50%.

Что касается среднесрочных мер, то в целях усиления прозрачности тарифообразования, а также контроля исполнения монополистами тарифных смет и инвестиционных программ, подготовлены два пакета поправок в законодательство.

Первый пакет поправок в рамках проекта закона "О естественных монополиях" 20 декабря был одобрен на пленарном заседании сената парламента РК и в ближайшее время будет направлен на подпись главе государства. Второй пакет поправок, направленных на усиление механизма проведения проверок монополистов и требующих внесение изменений в Предпринимательский кодекс, предусмотрено в законопроекте по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, который будет рассмотрен на заседании мажилиса парламента 26 декабря.

По итогам рассмотрения вопросов премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что все казахстанцы должны ощутить итог исполнения поручений главы государства. Акимам регионов совместно с Министерством национальной экономики поручено до 1 января 2019 года принять соответствующие решения по снижению тарифов на услуги КСК и другие коммунальные услуги, находящиеся в ведении акиматов.

Обозначено, что с 1 января 2019 года все поставщики услуг должны четко следовать утвержденным пониженным тарифам, при этом их образование должно быть максимально прозрачным и понятным населению.

Просмотров: 1504