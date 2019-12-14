Рост экономики Казахстана составил 4,4%

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - ноябрь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста. За январь - ноябрь 2019 года рост ВВП составил 4,4% к соответствующему периоду прошлого года. Положительная динамика наблюдается в строительстве - 12,1%, торговле - 7,5%, транспортной сфере - 5,6%, обрабатывающем секторе, в том числе машиностроении - 19,2%, автомобилестроении - 64%, легкой промышленности - 16,6%, производстве цветных металлов - 6,8%, кокса и продуктов нефтепереработки з 5,3%, добыче металлических руд - 15,7%, услугах связи - 4,7%, промышленности - 3,6%. Активы Национального фонда увеличились на 4,3% до $60,5 млрд, доходы в республиканский бюджет - 9595,7 млрд тг (100,2% к плану), темп роста составил 117,6%.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев поставили перед нами задачу обеспечить стабильный рост экономики", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр поручил руководителям отраслевых министерств и регионов принять все необходимые меры по выводу показателей на плановые значения.

Глава правительства положительно отметил работу акиматов Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей, у которых наблюдается высокий рост развития экономики по итогам 11 месяцев. Отстающим акиматам указано на необходимость принятия соответствующих мер по исправлению ситуации с проблемными показателями.

Были заслушаны акимы и руководители государственных органов, допустившие неосвоение бюджетных средств.

По доходной части бюджета сложилось перевыполнение плана текущего года. Однако ряд администраторов все же допускает неосвоение бюджетных средств", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил администраторам бюджетных программ до конца финансового года (20 декабря) принять меры к освоению выделенных бюджетных средств в полном объеме, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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