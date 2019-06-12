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Рост экономики Казахстана за январь - май составил 4%

11.06.2019, 12:57 8506
Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Рост экономики Казахстана за январь - май составил 4%, сказал на заседании правительства РК премьер-министр Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.
 
"За январь-май текущего года рост ВВП составил 4%", - сказал глава правительства РК и поручил принять меры по наращиванию темпов экономического развития.
 
Основными драйверами экономики стали строительство - рост на 8,8%, торговля - на 7,5%, транспортная сфера - на 5,3%, обрабатывающий сектор, в том числе машиностроение - на 16%, автопром – на 46,4%.
 
По итогам 5 месяцев социально-экономического развития отмечена положительная работа Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей.
 
А. Мамин поручил акиматам регионов усилить меры по обеспечению роста показателей в сферах строительства, инвестиций, промышленности и ввода жилья, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
 
Месячная инфляция в мае составила 0,6%. Таким образом инфляция с начала года составила 2,4%. Глава правительства РК подчеркнул, что, несмотря на соответствие установленному коридору (4-6%), в ряде регионов зафиксирован рост цен на сельхозтовары.
 

Сейчас рынок насыщен свежими овощами, фруктами и ягодами, соответственно, цены должны снижаться. Акимам регионов принять исчерпывающие меры по стабилизации цен, особенно на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

 
В части исполнения республиканского бюджета отмечена необходимость продолжения усиленной работы по своевременному проведению конкурсных процедур. Это позволит нивелировать риски по неосвоению бюджетных средств.
 

Ключевой вопрос для нас - создание новых рабочих мест, - сказал А. Мамин, отметив, что решение вопроса продуктивной занятости напрямую зависит от развития экономики, повышения доходов населения, создания конкурентных производств. - Все акимы и руководители госорганов должны уделить максимальное внимание привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. Эта работа должна вестись постоянно".

 

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