Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Рост инвестиций по итогам февраля составил 4,2%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, в целом по итогам двух месяцев динамика ВВП ускорилась, инфляция сохраняется в пределах коридора, возобновился рост инвестиций, международные резервы стабильны, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

"Рост ВВП ускорился до 3,5%. В январе он составлял 2,9%. Такая динамика обеспечена ростом производства товаров, а также ростом сектора услуг", - сообщил министр нацэкономики.

Между тем произошел перелом в динамике инвестиций. Если в прошлом месяце было снижение, то в отчетном периоде их рост составил 4,2%. Это связано с приобретением машин и оборудования, а также со строительством компрессорной станции на магистральном газопроводе Бейнеу - Бозой - Шымкент.

Рост промышленного производства в январе - феврале составил 2,7%.

Стабильные темпы роста также демонстрирует сельское хозяйство. Здесь объем производства увеличился на 3,6%. Прирост обеспечен за счет увеличения производства в животноводстве на 3,8%. При этом, объемы растениеводства сохранились на уровне прошлого года.

В строительном секторе произошел разворот в динамике. Объемы строительных работ возросли на 2%. В целом сфера услуг растет опережающими темпами. За отчетный период она возросла на 3,9%. Значительный рост зафиксирован в торговле на уровне 7,6%. В транспортной сфере рост ускорился до 4,4%. Во многом это обусловлено увеличением грузоперевозок.

В свою очередь, председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил, что годовая инфляция замедлилась. Текущий уровень базовой ставки способствует достижению целевых ориентиров по инфляции на 2019 год.

По состоянию на 11 марта курс тенге составил 379,48 тенге за доллар США. Национальный банк продолжит придерживаться режима свободно плавающего обменного курса. Объем нетто-интервенций Национального банка на валютном рынке в феврале 2019 года был равен нулю", - сказал председатель Нацбанка.

Согласно озвученным данным, в январе 2019 года депозиты выросли на 3,7%: в национальной валюте выросли на 11,9%, в иностранной валюте – снизились на 5%. Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. В январе 2019 года выдано новых кредитов на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Реализация Программы 7–20–25 осуществляется через 8 банков. На 1 марта банками принято 9983 заявок на сумму 114 млрд тенге. Одобрено на сумму 68 млрд тенге. Национальным банком проводится активная разъяснительная работа, ход Программы освещается в средствах массовой информации, в социальных сетях, действует круглосуточный call-центр", - сказал Е. Досаев.

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов А. Смаилов сообщил, что по итогам двух прошедших месяцев на всех уровнях бюджета наблюдается рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: государственный бюджет – 17,4%, республиканский – 23,2% и местный – 4,1%.

Доходы государственного бюджета исполнены на 108,6% к плану отчетного периода, в том числе республиканского бюджета – на 102,7%, местных бюджетов – на 128,4%", - проинформировал А. Смаилов.

Расходы государственного бюджета исполнены на 94,9%, республиканского – на 95,6%, местных бюджетов – на 95,9%. Расходы республиканского бюджета составили 1 трлн 870 млрд тенге. Не исполнено 86 млрд тенге, из них экономия составила 11 млрд тенге. Сумма неосвоения – 75 млрд тенге. Это на 54 млрд тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечено, что расходы местных бюджетов составили 559 млрд тенге. Не исполнено 24 млрд тенге. Основная причина неосвоения во всех регионах: длительное заключение договоров и поздняя их регистрация в органах казначейства, отставание от графика работ. Основная причина по Алматы – это изменение структуры управлений акимата.

Кроме того, мерами камерального контроля через веб-портал государственных закупок было охвачено более 220 тыс. процедур государственных закупок, предупреждены нарушения на сумму 81 млрд тенге.

Осуществлено 370 аудиторских мероприятий. Устранены нарушения на сумму 11 млрд тенге путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет погашения и отражения по учету.

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