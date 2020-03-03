Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Внешний товарооборот Казахстана составил $96,1 млрд в 2019 году. Об этом было сказано на заседании правительства Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина передает Kazakhstan Today.

Торговля занимает 17% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 7,6%, а число занятых работников достигло 1,4 млн человек. Внешний товарооборот Казахстана составил $96,1 млрд, в том числе экспорт $57,7 млрд и импорт $38,4 млрд. Внутренний товарооборот превысил 37,5 трлн тенге, что на 11% больше показателя 2018 года", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

На заседании был рассмотрен проект концепции государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы. Цель госпрограммы - создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг.

Ключевыми задачами определены повышение качества и безопасности продукции, формирование качественного человеческого капитала в торговой сфере, обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса, создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры, комфортной потребительской среды, диверсификация импорта и экспорта несырьевых товаров и услуг, создание благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках.

По предварительным оценкам, на реализацию госпрограммы потребуется около 285 млрд тенге, включая частные инвестиции. Исполнение планируемых задач позволит к 2025 году повысить среднегодовую реальную валовую добавленную стоимость торговли на 106,2%, поднять уровень применения национальных стандартов с 41% до 75%, увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до $41 млрд, повысить долю электронной торговли от розничного товарооборота до 10%.

В госпрограмме будут предусмотрены меры по формированию товаропроводящей системы, развитию биржевой, приграничной и электронной торговли, совершенствованию инструментов технического регулирования и защиты прав потребителей.

Мамин поручил Министерству торговли и интеграции до 1 июля текущего года обеспечить внесение проекта госпрограммы в правительство, центральным и местным исполнительным органам - принять активное участие в разработке документа.

В документе должны быть установлены ориентиры на создание благоприятной потребительской среды, обеспечение населения качественными и безопасными товарами, а также повышение конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг на внешних рынках. Защита и продвижение национальных интересов в рамках международного сотрудничества также должна стать одной из главных целей разрабатываемой программы", - сказал глава правительства.

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