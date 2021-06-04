"Ростелеком" расширит сотрудничество с ЕАБР на евразийском пространстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) и ПАО "Ростелеком" достигли договоренности о совместной реализации евразийских межгосударственных инфраструктурных и цифровых проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Меморандум об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян и старший вице-президент, руководитель аппарата президента "Ростелекома" Анна Шумейко, сообщает пресс-центр ЕАБР.

Сотрудничество будет развиваться в рамках деятельности Фонда цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР).

В подписанном документе закреплена реализация межгосударственных инфраструктурных, цифровых и инновационных проектов, а также развитие, поддержка совместных продуктов в странах - участницах ЕАБР: в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

Подписанный документ расширяет наше сотрудничество с "Ростелекомом", которое уже сейчас ведется в интересах стран Банка. По ряду проектов, в том числе разработанное ФЦИ ЕАБР приложение "Путешествую без COVID-19" и разрабатываемое приложение "Работа в ЕАЭС", используют инфраструктуру "Ростелекома". Меморандум также предоставляет возможность создания совместных предприятий банка и ведущего российского провайдера цифровых услуг и сервисов", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

По словам старшего вице-президента, руководителя аппарата президента ПАО "Ростелеком" Анны Шумейко, "данный меморандум устанавливает партнерские отношения и направлен на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничество между "Ростелекомом" и Банком в рамках деятельности ФЦИ ЕАБР. Направлений деятельности, представляющих взаимный интерес, очень много уже в настоящее время. Наши совместные проекты на территории государств - участников Банка внесут вклад в цифровизацию Евразийского экономического союза".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства