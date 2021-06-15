Розничные цены на бензин в Казахстане за год выросли на 9-12%

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане снова поднялись цены на бензин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на карантин, продажи бензина и прочих нефтепродуктов в РК сократились за "коронакризисный" год всего на 2%, а цены к лету опять взлетели, пишет портал Ranking.kz

Средние розничные цены на бензин выросли по всем маркам . Так, за год наиболее востребованный бензин АИ-92 вырос в цене к маю 2021 года до 171,3 тенге за литр (+12,8% за год). Бензин марки АИ-95/96 подорожал до 192,1 тенге за литр (+11,6%), а АИ-95 - до 209,6 тенге за литр (+9,5%)", - говорится в сообщении.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции сообщало, что крупнейшие АЗС страны были уличены в ценовом сговоре и установке необоснованных цен на самый популярный у казахстанцев бензин АИ-92. Антимонопольным органом было отправлено 14 уведомлений сетям АЗС, в числе которых также значатся 3 республиканские - PetroRetail, "Гелиос" и Sinooil.

По информации портала, объём розничной торговли нефтепродуктами автозаправочными (АЗС), автогазозаправочными (АГЗС) и автогазонаполнительными компрессорными (АГНКС) станциями в 2020 году составил 1,1 трлн тенге - лишь на 1,5% меньше по сравнению с 2019. Количество станций увеличилось за год на 3,7%, до 6272. Среди них насчитывалось 3913 АЗС, 2343 АГЗС и 16 АГНКС.

Почти две трети объёмов розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, АГЗС и АГНКС в стоимостном выражении пришлись на бензин: 704,1 млрд тенге, что в натуральном выражении составило почти 3,9 млн тонн.

Следом идёт дизельное топливо: 347,5 млрд тенге, или 1,7 млн тонн. На сжиженные пропан и бутан пришлось 72,9 млрд тенге, или 799,9 тыс. тонн, а на компримированный природный газ - лишь 55,5 млн тенге, или 891 тыс. кубометров.

Среди регионов РК наибольшие объёмы розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, АГЗС и АГНКС в 2020 году пришлись на Алматинскую область (129,7 млрд тенге), город Алматы (110 млрд тенге) и Карагандинскую область (105,5 млрд тенге).

Самое большое количество станций отмечено в Туркестанской (660), Карагандинской (546) и Восточно-Казахстанской (503) областях.

Наибольший объём розничной торговли бензином пришёлся на марку АИ-92: 579,6 млрд тенге, или 3,3 млн тонн.

Следом идёт АИ-95: 115,7 млрд тенге, или 595,5 тыс. тонн. На марки бензина АИ-96 и АИ-98 пришлось 2,6 млрд и 6,2 млрд тенге соответственно.





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