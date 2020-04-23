Руководителей трех супермаркетов в Нур-Султане оштрафовали за накрутку цен на продукты

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Руководителей трех супермаркетов в Нур-Султане оштрафовали за необоснованное повышение цен на продукты, передает Kazakhstan Today.

В столице за необоснованное повышение цен на социально значимые продукты наказаны ряд предпринимателей: супермаркеты Interfood, "ВкусМарт", "Встреча". Руководители данных магазинов привлечены к адмответственности - сумма штрафа составляет 100 МРП (265 тыс. 100 тенге)", - сообщили в акимате столицы.

Отмечается, что мобильные группы акимата совместно с сотрудниками прокуратуры и антимонопольного органа постоянно проводят рейды по выявлению фактов необоснованного роста цен на социально-значимые продукты, а также проверяют соблюдение санитарных норм.

Кроме того, в столице сформирован стабфонд и проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей.

В Казахстане установлены предельные цены на следующие товары: мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), говядина (лопаточно-грудная часть с костями), яйцо куриное , (I категория), масло подсолнечное, соль поваренная пищевая (кроме "Экстра").

В акимате также напомнили, что в супермаркетах, магазинах нанесены разметки и установлены табло о необходимости соблюдать в очереди расстояние между покупателями не менее 1 метра, при входе установлены санитайзеры. Все объекты продовольствия должны соблюдать строгие санитарные нормы: в случае нарушений будут оштрафованы и закрыты.

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