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Руководство Зеленого базара прокомментировало информацию о повышении аренды

18.10.2022, 13:55 20131
Руководство Зеленого базара прокомментировало информацию о повышении аренды
Фото: instagram/kok.bazar.almaty
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее появилась информация о том, что стоимость аренды бутика на самом популярном рынке Алматы увеличится как минимум в два раза. Ситуацию прокомментировал генеральный директор базара Ардак Айтбаев.
 
Как пояснил Айтбаев, в сентябре текущего года сменилось руководство Зеленого базара, что было связано с необходимостью его модернизации. Именно начавшиеся перемены, со слов спикера, могли "задеть чьи-то интересы" и, соответственно, вызвать недовольство, сообщает Zakon.kz.
 

Зеленый базар - это рынок, причем рынок в буквальном понимании этого слова. И рыночные отношения здесь - ежедневная реальность. Товарно-денежные отношения на любом базаре первичны, а если их перестать регулировать на уровне администрации, они очень легко могут перейти в формы, которые цивилизованное общество не приемлет. Достаточно вспомнить, что творилось на базарах в начале 90-х. Рэкет, карманники, всякого рода мошенники. Задача администрации не только не допустить возникновения криминальных схем, но и всячески способствовать развитию и процветанию именно цивилизованного рынка. Со всеми надлежащими условиями как для продавцов, так и для покупателей", - сказал Ардак Айтбаев.

 
Гендиректор рынка отметил, что СМИ, распространившие слухи о повышении аренды, не проверили реальные факты: любое изменение цен между собственниками и арендаторами регулируется договорными обязательствами. То есть необходимы документальные подтверждения повышения или понижения арендных ставок. В случае повышения ставок в одностороннем порядке администрация должна была бы в письменном виде уведомить арендаторов и внести соответствующие изменения в договор.
 

Если говорить о том, кто эти слухи и с какой целью стал генерировать, то в данный момент ведется расследование. Как внутреннее - администрацией Зеленого базара, так и компетентными органами", - сказал Ардак Айтбаев.

 
Отвечая на животрепещущий вопрос о стоимости аренды торгового места, Айтбаев счел ее "очень условной", во многом продиктованной проходимостью, удобством и близостью к выходу. В итоге цена вопроса может ощутимо разниться в зависимости от расположения конкретной "точки".
 

В сюжетах и публикациях о недавней ситуации было озвучено, что базар собирается поднимать аренду с 5 до 15 тысяч тенге за квадратный метр. Но в ближайшее время мы не собираемся не только поднимать цены условно в разы, но и менять наших арендаторов на более коммерчески выгодных. Люди на базаре работают десятками лет. Мы дорожим как этими людьми, так и их покупателями. В любом случае это базар. И как принято на базаре, как это бывает при изменении стоимости любого товара, так и с арендой: когда она объективно будет расти, мы будем торговаться и договариваться. Кто-то уже научился это делать цивилизованно, кто-то привык кричать и скандалить. Но в итоге изменение цен диктуем не мы, а рыночная ситуация. Существует рынок жилья, там есть средние цены, есть цены, регулируемые государством, есть "элитка". С арендой все то же самое. Откройте любое маркетинговое исследование и вы увидите, сколько на самом деле стоит аренда квадратного метра коммерческой недвижимости в "золотом квадрате". Достаточно изучить объявления - и картина станет ясна. В любом случае на повестке дня вопрос повышения цен не стоит. А когда он созреет, то будет решаться с каждым арендатором индивидуально", - прокомментировал он.

 
На старте модернизации новое руководство столкнулось с двумя проблемами - засилье на базаре микрокредитных организаций и субаренды.
 

Отсутствие финансовой грамотности и юридическая беспомощность обычных продавцов приводят к тому, что у них отбирают в счет долга товар. Были даже случаи, когда микрокредитная организация опечатывала торговые места, фактически принадлежащие не продавцу, а базару. Что это, как не современные виды рэкета? Другая ситуация - субаренда. Мы не против того, чтобы люди на базаре зарабатывали. В принципе, он для того и существует. Но когда арендатор платит за "точку" 80 тысяч тенге в месяц, а сдает за 500 тысяч тенге, причем постороннему человеку, с которым у базара нет никаких договорных обязательств, это вызывает очень много вопросов. И это не столько вопросы упущенной выгоды, сколько правовые. Перед кем субарендатор несет ответственность? Кто будет в полной мере способен за него отвечать? А это уже аспекты безопасности. Если с арендатором у нас договор: мы знаем, чем он будет торговать, проверили наличие сертификатов, то механизмов влиять на субаренду у нас нет физически. Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и как мы его будем решать, зависит от многих составляющих. Удастся нам искоренить субаренду полностью или мы сможем эти вопросы зарегулировать юридически, зависит от результатов диалога, который мы ведем в данный момент как с самими арендаторами, так и с юристами", - отметил Ардак Айтбаев.

 
В завершение спикер добавил, что наведение порядка возмущает людей, "привыкших ловить рыбу в мутной воде", и они готовы любыми способами бороться за сохранение своей "кормушки".
 
Как сообщалось ранее, торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды.
 
По информации агентства, аренду подняли на многих торговых точках и рынках города.
 

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Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане

19.10.2022, 13:44 1466
Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса назвал факторы, которые повлияли на инфляцию в стране.
 

В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий – порядка 14%-15%", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
 

В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и соответственно к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически, весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году, при формировании республиканского бюджета, прогнозировать не могли", - сказал премьер.

 
Он отметил, что в настоящее время международные эксперты говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. В Казахстане реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции.
 

Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижении импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности", - уточнил Смаилов.

 
Глава правительства сообщил, что наибольший вклад (55%) в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары.
 

В текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении", - сказал премьер.

 
По его словам, в целом в несырьевом секторе на среднесрочный период запланирована реализация 734 проектов на 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов – это импортозамещение. В текущем году по итогам года будет реализовано 158 новых промышленных производства. В тоже время реализуется программа "Экономика простых вещей", которая также направлена на снижение импортозависимости.
 

Оперативные меры, это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, внешнеторговое регулирование, контроль над торговой надценкой 15% на социально-значимые продукты питания, которая установлена законом, а также форвардный закуп, формирование стабфондов, оборотные схемы и другие меры", - пояснил Смаилов.

 
Ожидается, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5%.
 

Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы их достичь. Кроме того, инфляционные ожидания нельзя допускать, чтобы со своей стороны это не оказывало негативное влияние на рост цен", - заключил премьер.

 

Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области

19.10.2022, 11:40 3656
Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял темы сельскохозяйственного и промышленного потенциала региона.
 

Еще одна острая проблема в регионе - дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысячи гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых - это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению", - сказал президент.

 
Он подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется.
 

Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером. Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - считает глава государства.

 
По словам Токаева, в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.
 
Так, здесь базируются крупные предприятия: "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай".
 

Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны", - рассказал президент.

 
На сегодняшний день, продолжил он, в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и Конаевым, будет открыта специальная экономическая зона. Глава государства поручил активизировать эту работу.
 
В своей речи президент также затронул вопрос перемещения зарубежных компаний из России в Казахстан. Их, по словам президента, более пятидесяти.
 

Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - поручил Токаев.

 
Областной центр, подчеркнул глава государства, должен стать контрмагнитом по отношению к Алматы.
 

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - считает он.

 
В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.
 

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - заключил президент.

 

В Казахстане прекращена деятельность 31 коллекторского агентства

19.10.2022, 10:46 4941
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках осуществления Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка регулирования и контроля за деятельностью коллекторских агентств с начала 2022 года из реестра коллекторских агентств было исключено 31 коллекторское агентство.
 
Как рассказали в АРРФР, основанием для закрытия 26 агентств послужило решение самих агентств о добровольном прекращении деятельности.
 
Пять агентств закрылись из-за неосуществления коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня включения в реестр коллекторских агентств.
 

С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству" - пояснили в ведомстве.

 

Мажилис одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

19.10.2022, 10:26 5671
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе заседания одобрили проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы.
 
Представляя проект закона в палате парламента, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что документ разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса.
 

Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора", - пояснил он.

 
Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара США за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара США за баррель в 2024-2025 годах.
 
С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.
 
Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США с дальнейшим ростом до 78,8-93,2 млрд долларов США в 2024-2025 годах, поясни министр.
 

По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета в планируемом трехлетнем периоде и реализовать стабилизационную функцию Нацфонда", - заключил Куантыров.

 

Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов

18.10.2022, 19:43 14471
Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Открывая мероприятие, премьер-министр отметил, что сегодня казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. При этом для дальнейшего улучшения делового климата правительство приняло новую концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.
 
Он также добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.
 
Участники заседания рассмотрели отчеты о деятельности совместных постоянных рабочих групп совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.
 
Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.
 

Мы всегда открыты к предложениям. По мере возможностей правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые. Ожидаем от членов совета дополнительные рекомендации по перспективным направлениям сотрудничества, основанные на международном опыте", - заключил Алихан Смаилов.

 

Ускенбаев пригрозил лишить "ЕвроХим" лицензии на недропользование за невыполнение обязательств

18.10.2022, 17:38 16301
Тараз. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Каирбек Ускенбаев в рамках рабочего визита в Жамбылскую область вместе с акимом региона Нуржаном Нуржигитовым посетил ТОО "ЕвроХим-Удобрения" и Qazaq Soda. На встрече министр напомнил "ЕвроХим" о взятых обязательствах и ответственности за их невыполнение, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
По словам Ускенбаева, МХК "ЕвроХим" взяла на себя обязательство построить завод и обеспечить не только добычу руды, но и производство готовой продукции.
 

Это приоритетный вопрос. Через 6 месяцев исполнение обязательств по проекту будет проверено. Если продвижений не обнаружится, будет инициирован вопрос о расторжении контракта на недропользование", - заявил руководитель МИИР.

 
Он подчеркнул, что президент поставил перед правительством задачу по 100-процентному обеспечению аграриев удобрениями казахстанского производства.
 
Инвестпроект международной химической компании "ЕвроХим" "Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау" реализуется в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.
 

На первом этапе проекта "ЕвроХим" инвестировала $126 млн в реализацию горнорудного комплекса, наладку добычи фосфоритов без обогащения и строительство 1-й очереди химкомплекса по переработке руды. В данный момент на предприятии работает почти 550 работников. На втором этапе проекта планируется создать производство готовой продукции мощность до 1 млн тонн удобрений в год. Руководитель предприятия Игорь Георгиади пообещал, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием питательных веществ", - говорится в сообщении МИИР.

 
Во время визита Ускенбаев также ознакомился с проектом строительства нового завода кальцинированной соды мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестор - Yildirim Holding Kazakhstan планирует вложить более 142 млрд тенге и уже в 2024 году запустить уникальный завод по запатентованной технологии нулевых отходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы и осуществляется поставка оборудования. Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Казахстана в кальцинированной соде.
 

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%

18.10.2022, 13:02 21601
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В первом полугодии 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,6 млрд, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года, при этом объем экспорта вырос на 30,9%, а импорт - на 17,4%, сообщает национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
 
Сотрудничество между странами постоянно набирает обороты. Для оперативного решения возникающих практических вопросов и активизации двусторонних отношений созданы международные и межправительственные площадки.
 
Кроме того, с 2017 года с этой целью создан Казахстанско-Узбекский деловой совет, в котором с казахстанской стороны сопредседателем является глава НПП "Атамекен".
 

В рамках делового совета у нас есть возможность напрямую обозначить все вопросы, решение которых будет способствовать интенсификации делового сотрудничества", - отмечает председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

 
Казахстан является третьим (после КНР и РФ) внешнеторговым партнером Узбекистана с удельным весом в товарообороте 8,9%.
 
По данным внешнеторговой палаты, наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные и цветные металлы, продукты неорганической химии и продовольственные товары.
 
Из Узбекистана в Казахстан импортируются энергоносители, автомашины, хлопковое волокно, химическая продукция и пластмассы, удобрения и плодоовощная продукция.
 
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%.
 

В ЕАЭС утверждены меры борьбы с "серыми" сертификатами на продукцию

18.10.2022, 12:38 21656
В ЕАЭС утверждены меры борьбы с "серыми" сертификатами на продукцию
Фото: primeminister.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень мер по оптимизации обязательных требований ЕЭК к продукции, в том числе в части ее обязательной оценки соответствия установленным требованиям, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
 
По словам заместителя премьер-министра РК - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, принятый документ предусматривает доработку актов ЕАЭС, что позволит исключить случаи, когда, например, на одну декларацию, на один протокол испытаний, выдаваемые на партию, завозятся сотни тысяч единиц товара. Также перечень мер включает реализацию плана мероприятий для оперативного обмена стран - членов ЕАЭС протоколами исследований и создание единого реестра протоколов.
 

В настоящее время для проверки протоколов испытаний, выданных в другой стране Евразийского экономического союза, необходимо делать запрос в это государство и ждать ответа до двух месяцев. За время нашего ожидания товар уже растворяется на рынке. Оперативный обмен информацией позволит получать от наших соседей подтверждение протокола за 1-2 дня. Тогда мы сможем быстро выявлять "серые" сертификаты и не допускать на рынок страны потенциально опасные товары", - отметил Жумангарин.

 
Вопрос оптимизации обязательных требований ЕАЭС к продукции на ее соответствие установленным требованиям был инициирован Казахстаном в этом году на мартовском заседании Совета Евразийской экономической комиссии. По данным Министерства торговли и интеграции РК, за 2021 год казахстанские заявители получили около 25 тысяч сертификатов в одной из стран ЕАЭС. В то время как в Казахстане есть все условия для проведения оценки соответствия на аналогичную продукцию. За несколько месяцев после инициирования данного вопроса на площадке ЕЭК был подготовлен и сейчас, в октябре, утвержден перечень мер, который позволит ограничить возможности казахстанских предпринимателей в получении "серых" сертификатов в других странах.
 
Также на заседании ЕЭК были рассмотрены вопросы электроэнергетического рынка, криптографической защиты средств идентификации товаров, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами и другие.
 

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