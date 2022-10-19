Руководство Зеленого базара прокомментировало информацию о повышении аренды

Фото: instagram/kok.bazar.almaty

Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее появилась информация о том, что стоимость аренды бутика на самом популярном рынке Алматы увеличится как минимум в два раза. Ситуацию прокомментировал генеральный директор базара Ардак Айтбаев.

Как пояснил Айтбаев, в сентябре текущего года сменилось руководство Зеленого базара, что было связано с необходимостью его модернизации. Именно начавшиеся перемены, со слов спикера, могли "задеть чьи-то интересы" и, соответственно, вызвать недовольство, сообщает Zakon.kz

Зеленый базар - это рынок, причем рынок в буквальном понимании этого слова. И рыночные отношения здесь - ежедневная реальность. Товарно-денежные отношения на любом базаре первичны, а если их перестать регулировать на уровне администрации, они очень легко могут перейти в формы, которые цивилизованное общество не приемлет. Достаточно вспомнить, что творилось на базарах в начале 90-х. Рэкет, карманники, всякого рода мошенники. Задача администрации не только не допустить возникновения криминальных схем, но и всячески способствовать развитию и процветанию именно цивилизованного рынка. Со всеми надлежащими условиями как для продавцов, так и для покупателей", - сказал Ардак Айтбаев.

Гендиректор рынка отметил, что СМИ, распространившие слухи о повышении аренды, не проверили реальные факты: любое изменение цен между собственниками и арендаторами регулируется договорными обязательствами. То есть необходимы документальные подтверждения повышения или понижения арендных ставок. В случае повышения ставок в одностороннем порядке администрация должна была бы в письменном виде уведомить арендаторов и внести соответствующие изменения в договор.

Если говорить о том, кто эти слухи и с какой целью стал генерировать, то в данный момент ведется расследование. Как внутреннее - администрацией Зеленого базара, так и компетентными органами", - сказал Ардак Айтбаев.

Отвечая на животрепещущий вопрос о стоимости аренды торгового места, Айтбаев счел ее "очень условной", во многом продиктованной проходимостью, удобством и близостью к выходу. В итоге цена вопроса может ощутимо разниться в зависимости от расположения конкретной "точки".

В сюжетах и публикациях о недавней ситуации было озвучено, что базар собирается поднимать аренду с 5 до 15 тысяч тенге за квадратный метр. Но в ближайшее время мы не собираемся не только поднимать цены условно в разы, но и менять наших арендаторов на более коммерчески выгодных. Люди на базаре работают десятками лет. Мы дорожим как этими людьми, так и их покупателями. В любом случае это базар. И как принято на базаре, как это бывает при изменении стоимости любого товара, так и с арендой: когда она объективно будет расти, мы будем торговаться и договариваться. Кто-то уже научился это делать цивилизованно, кто-то привык кричать и скандалить. Но в итоге изменение цен диктуем не мы, а рыночная ситуация. Существует рынок жилья, там есть средние цены, есть цены, регулируемые государством, есть "элитка". С арендой все то же самое. Откройте любое маркетинговое исследование и вы увидите, сколько на самом деле стоит аренда квадратного метра коммерческой недвижимости в "золотом квадрате". Достаточно изучить объявления - и картина станет ясна. В любом случае на повестке дня вопрос повышения цен не стоит. А когда он созреет, то будет решаться с каждым арендатором индивидуально", - прокомментировал он.

На старте модернизации новое руководство столкнулось с двумя проблемами - засилье на базаре микрокредитных организаций и субаренды.

Отсутствие финансовой грамотности и юридическая беспомощность обычных продавцов приводят к тому, что у них отбирают в счет долга товар. Были даже случаи, когда микрокредитная организация опечатывала торговые места, фактически принадлежащие не продавцу, а базару. Что это, как не современные виды рэкета? Другая ситуация - субаренда. Мы не против того, чтобы люди на базаре зарабатывали. В принципе, он для того и существует. Но когда арендатор платит за "точку" 80 тысяч тенге в месяц, а сдает за 500 тысяч тенге, причем постороннему человеку, с которым у базара нет никаких договорных обязательств, это вызывает очень много вопросов. И это не столько вопросы упущенной выгоды, сколько правовые. Перед кем субарендатор несет ответственность? Кто будет в полной мере способен за него отвечать? А это уже аспекты безопасности. Если с арендатором у нас договор: мы знаем, чем он будет торговать, проверили наличие сертификатов, то механизмов влиять на субаренду у нас нет физически. Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и как мы его будем решать, зависит от многих составляющих. Удастся нам искоренить субаренду полностью или мы сможем эти вопросы зарегулировать юридически, зависит от результатов диалога, который мы ведем в данный момент как с самими арендаторами, так и с юристами", - отметил Ардак Айтбаев.

В завершение спикер добавил, что наведение порядка возмущает людей, "привыкших ловить рыбу в мутной воде", и они готовы любыми способами бороться за сохранение своей "кормушки".

Как сообщалось ранее, торговцы Зеленого базара обеспокоены значительным повышением стоимости аренды.

По информации агентства, аренду подняли на многих торговых точках и рынках города.