Ряд антиинфляционных мер приняли в правительстве Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Правительство Казахстана приняло комплекс антикризисных мер на 2021-2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предусмотрена реализация 64 мер оперативного и системного характера, направленных на сдерживание роста цен и увеличение доступности социально значимых продовольственных товаров", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

В 2022 году для развития предпринимательства будет продолжена реализация программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса".

В целях снижения нагрузки на микро- и малый бизнес будет введена единая выплата из фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты этих платежей, а также снизить общую нагрузку на фонд оплаты труда с 34% до 25% с 2023 года.

В целях повышения эффективности государственных финансов и восстановления активов Национального фонда будет принята специально Концепция управления государственными финансами. Она будет охватывать бюджетную политику, вопросы управления государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда. В частности, будет усилен контроль за эффективностью государственных расходов и трансфертов из Нацфонда.

Реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике в части увеличения доходов бюджета, в котором предусмотрены меры, направленные на стимулирование бизнеса к выходу из тени, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей.

Также проводятся масштабные мероприятия по снятию излишних барьеров и противодействию незаконному торговому обороту.

Кроме того правительство утвердило комплексный план противодействия нелегальной торговле через границы страны. Внедряется Национальная система прослеживаемости товаров. Углубляется цифровизация налогового и таможенного администрирования. Для мониторинга потоков и сокращения лжетранзита расширяется внедрение навигационных пломб. Централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары. Внедряется технология искусственного интеллекта для анализа данных".

Начат проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии. Проводится работа по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. Подписана Многосторонняя конвенция с ОЭСР для электронного обмена сведениями.

Реализуется комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. 50% объектов будут выставлены на приватизацию уже до конца текущего года, 30% - в 2022 году и по 10% - в 2023 и 2024 годах. По каждому объекту приватизации разработаны и внесены в Реестр госимущества дорожные карты реализации. Приватизация через прозрачные торги на электронной площадке комитета госимущества уже идет полным ходом.

Решается проблема убыточности отдельных субъектов квазигоссектора. В данном направлении совместно со Счетным комитетом проводится необходимый анализ деятельности каждой нацкомпании и госпредприятия. Наряду с этим, предлагается нормативно предусмотреть ответственность первых руководителей компаний квазигоссектора за недостижение показателей в планах развития, в том числе за допущение убытков".

Также будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов.

В части разработки мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам будут внесены соответствующие поправки в Правила госзакупок и Правила закупок субъектов квазигоссектора.

По прогнозам, увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге приведет к ускорению темпов роста экономики в среднем на 1,5 процентного пункта и росту денежных доходов 1 млн 650 тысяч наемных работников. С учетом каскадного эффекта дополнительно повысятся располагаемые доходы ещё 2 млн работников. Общий эффект от повышения МЗП ощутят не менее 3,7 млн работников.

Как сообщили в правительстве, большая ставка делается на среднесрочные меры. В их числе - строительство 24 оптово-распределительных центров, реализация импортозамещающих проектов в производстве стройматериалов, продуктов питания по всей республике и другие меры.

Минфин разработал систему мониторинга эффективности средств государства, в том числе субсидий. Система позволяет определить эффективность каждого вложенного государством тенге, как по субъекту предпринимательства, так и в разрезе госпрограмм. Результаты системы будут использованы при планировании государственного бюджета. Также, благодаря ей, проверяющие органы будут проводить точечные проверки по недобросовестным субъектам предпринимательства, которые получили помощь от государства.





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