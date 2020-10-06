Рынок собственного продовольствия Карагандинской области будет расти

Акимат Карагандинской обл.

Караганда. 5 октября. Kazakhstan Today - Ситуацию с продовольственным обеспечением Карагандинской области обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

На внутреннем рынке должно быть больше отечественного продовольствия. Такую задачу поставил аким Карагандинской области Женис Касымбек. В регионе наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Для этого строят новые фермы и перерабатывающие заводы, сообщает пресс-служба акима области.

Мы ведём мониторинг обеспеченности по 27 основным видам продовольственных товаров. Область полностью обеспечена по 13 наименованиям, из которых 8 - социально значимые. Продолжается насыщение внутреннего рынка продуктами питания за счёт увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции", - доложил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

По его словам, в области с достатком производится мясо, картофель и морковь, яйца, колбасные изделия. Частично покрывается потребность по молочным продуктам и ряду овощей: огурцам, томатам, капусте. Однако есть проблемы с хранением овощей. В планах строительство современных модернизированных складов.

В области на 22% выросли инвестиции в сельское хозяйство. Ряд масштабных проектов реализуется на частные средства и при государственной поддержке.

В Осакаровском районе и Жезказгане планируется создать крупные тепличные хозяйства. В Бухаржырауском районе КХ "Жаке" введёт в эксплуатацию комплекс по выпуску свежеохлаждённой говядины. В общей сложности по переработке мяса реализуется шесть проектов. В Осакаровском районе планируется собственное производство круп - будет построен мультизлаковый завод стоимостью 4,4 млрд тенге.

В области действует 52 молочно-товарные фермы. До конца года будет открыто ещё семь. По программе "Сыбага" до 2025 года планируется приобрести порядка 50 тысяч голов племенных животных. Это позволит ещё больше насытить рынок мясной продукцией.

Карагандинская область также снабжает продовольствием столицу. С начала года местные предприятия сельского хозяйства и переработки поставили в Нур-Султан более 81 тонны своей продукции.

Насыщение внутреннего рынка отечественными продуктами - это важнейший приоритет. Близость к столице накладывает определённые обязательства. Есть большие перспективы. По некоторым товарным группам мы себя не обеспечиваем. Остаются вопросы по пунктам складирования и приёма продукции. Это большой фронт работы, который требует пристального внимания", - подчеркнул Женис Касымбек.





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