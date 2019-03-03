Рюкзаки по 46 тенге, шляпы по 69 тенге: участники ВЭД занижали таможенную стоимость товаров из КНР

Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов (КГД) провел проверку достоверности заявляемых участниками внешнеэкономической деятельности товаров, в особенности импортируемых из Китая. Выявлено занижение таможенной стоимости в разы, передает Kazakhstan Today.

В качестве примеров занижения таможенной стоимости товаров из КНР можно привести следующие: "шорты мужские" по 68 тенге, "рюкзаки" по 46 тенге, "шляпы женские" по 69 тенге. Естественно, такие факты приводят к срабатыванию системы управления рисками. Таких примеров множество. По установленным занижениям стоимости дополнительно взыскано порядка 1 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе КГД.

Как отметили в ведомстве, контроль таможенной стоимости товаров проводится на основе системы управления рисками в информационной системе "АСТАНА-1". Данный процесс автоматизирован, и человеческий фактор здесь исключен. В 2018 году в "АСТАНА-1" оформлено более 840 тыс. деклараций. За истекший период текущего года оформлено порядка 129 тыс. деклараций.

На сегодня "АСТАНА-1" автоматически выпускает порядка 60% деклараций на товары, ввозимых из КНР. По ним никакие меры контроля не применяются, и они выпускаются в течение одной минуты. Порядка 17% деклараций оформляются в так называемом "желтом" коридоре, то есть по ним на момент оформления осуществляется документальный контроль, включая контроль стоимости.

Также отмечается, что для информирования участников ВЭД информация о стоимости ввозимых товаров размещена на официальном сайте Комитета госдоходов. Данная информация формируется исходя из оформленных деклараций на товары. Это инициатива КГД в целях обеспечения прозрачности используемой информации при осуществлении контроля таможенной стоимости.

По компаниям - официальным представителям товарных марок SAMSUNG, LG и иным крупным компаниям контроль таможенной стоимости не осуществляется. Товары данных компаний проходят по "зеленому" коридору. Остальные 23% деклараций идут по красному коридору с проведением таможенного досмотра, по результатам которых выявлено 400 фактов недостоверного декларирования товаров общим весом более 320 тонн. По 12 фактам проводится расчет на предмет наличия признаков уголовного правонарушения", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в целях минимизации рисков недоставки и подмены товаров при транзитном перемещении внедрен профиль, предусматривающий очистку товаров непосредственно на границе, в том числе на посту "Нур жолы". Исключение составляют отдельные виды товаров, в том числе оборудование, опасные товары, лекарства, следующие транзитом в третьи страны.

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