Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - С 1 января 2019 года из 1450 экспортируемых в Узбекистан казахстанских товаров акцизами будут облагаться только 50, передает Kazakhstan Today.

На основании подписанных двустороннего и многостороннего соглашений между Казахстаном и Узбекистаном осуществляется свободная торговля без применения таможенных пошлин и ограничений. При этом Узбекистан до 2017 года, используя акцизную политику, фактически защищал внутренний рынок от импорта 3242 наименований товаров. Из них более 800 товаров представляли экспортный интерес Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию РК.

В ходе двусторонних встреч на разных уровнях поднимался вопрос об отмене Узбекистаном акцизов к импортируемым из Казахстана товарам. По итогам таких переговоров удалось снизить уровень акцизов в отношении наиболее приоритетных экспортных товаров. Так, в конце июня текущего года вышло новое постановление президента Республики Узбекистан, согласно которому с января 2019 года акцизный налог на импорт в Узбекистан будет применяться в отношении 750 товарных позиций на 10 знаках ТН ВЭД. 463 товарных позиции относится к сельскохозяйственной и 287 - к промышленной продукции.

"В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50 с 1 января 2019 года", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму $9,5 млн (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).

При этом отменены акцизы на растительные масла; кондитерские изделия; шоколад; кетчуп; консервы из мяса; краски и лаки; парфюмерию и средства гигиены; изделия из пластмасс; шины; изделия деревянные; ювелирные изделия; прутки, проволоку, трубы; бытовую технику; аккумуляторы; электротехническое оборудование; провода; запасные части транспортных средств; мотороллеры; очки; мебель.

Таким образом, наблюдается существенная либерализация акцизной политики Узбекистана, которая привела к росту экспорта казахстанской продукции на рынок Узбекистана, указали в МИР РК.

Товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 10 месяцев 2018 года составил более $2 млрд, что выше на 30,9%, чем за аналогичный период предыдущего года ($1,6 млрд). При этом экспорт в РУ за указанный период составил $1,3 млрд, тогда как за январь-сентябрь прошлого года экспортировано в Узбекистан казахстанских товаров на сумму $960, 3 млн, то есть прирост составил 37,6 %.

Торговые отношения между двумя республиками регулируются Договором о зоне свободной торговли (ДЗСТ) СНГ от 18 октября 2011 года, к которому Узбекистан присоединился 31 мая 2013 года Протоколом о применении ДЗСТ СНГ. Также между Казахстаном и Узбекистаном действует двустороннее межправительственное Соглашение о свободной торговле, подписанное 2 июня 1997 года.

Просмотров: 3497