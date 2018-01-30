Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2018 года вступили в силу изменения пенсионного законодательства в части порядка пенсионных выплат из ЕНПФ по графику, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ЕНПФ, в январе было обслужено 38 329 получателей, из них количество впервые обратившихся пенсионеров в ЕНПФ составило 4 064 получателя и 328 получателей, имеющих установленную инвалидность 1-й, 2-й групп, бессрочно. Оформление выплат пенсионных накоплений по ежемесячному графику осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что с 1 января 2018 года пенсионные выплаты по графику осуществляются из ЕНПФ только на ежемесячной основе. Единовременно получить накопления могут получатели, у которых сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии. На сегодняшний день - это 404 940 тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат, исчисленная в соответствии с методикой. При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 54% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2018 году эта сумма составляет 15 274 тенге.

Данная норма введена в целях как повышения эффективности пенсионной системы, так и продолжительности ежемесячных выплат из ЕНПФ.

Как сообщили в фонде, были проведены мероприятия по таргетированному информированию вкладчиков (получателей), достигших/достигающих пенсионного возраста в 2017 году и во второй половине 2018 года, а также инвалидов первой и второй группы (бессрочно) об изменениях в пенсионном законодательстве. Таргетированное информирование проведено посредством почтовой связи, а также через e-mail оповещения на электронные адреса и SMS-уведомления на мобильные телефоны вкладчиков (получателей), направления пуш-уведомлений. Так было охвачено около 150 тыс. вкладчиков (получателей).

Отметим, что для пенсионеров, которые до 2018 года оформили выплаты из ЕНПФ, порядок пенсионных выплат из Фонда для них остался прежним. Однако у них есть право изменить этот график. Так, с начала текущего года 30 состоявшихся пенсионеров обратились с заявлениями о смене периодичности графика выплат с ежегодного на ежемесячный, и 29 069 - об изменении срока (даты) выплаты (например, с октября-декабря на январь), не меняя при этом периодичность (оставили прежнюю "ежегодно").

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Республики Казахстан.

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