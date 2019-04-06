С 2019 года снизятся нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - С 1 января 2019 года для казахстанцев снизятся нормы ввоза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, передает Kazakhstan Today.



Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года снижаются нормы ввоза с освобождением от уплаты таможенных платежей товаров для личного пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже железнодорожным и автомобильным видами транспорта с 1500 евро на 500 евро и с 50 килограммов на 25 килограммов, сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов Алматы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства