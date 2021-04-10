С Байконура запущена ракета-носитель "Союз-2.1а"

БАЙКОНУР. 9 АПРЕЛЯ - Сегодня в 10.42 по московскому времени (14.42 по времени Нур-Султана) со стартовой площадки №31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". В соответствии с циклограммой полета в 10.51 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно поступившей телеметрической информации, старт, разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме. Транспортный корабль "Союз МС-18" продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва)", - сообщили в Роскосмосе.

Как отметили в ведомстве, на обшивку корабля нанесена надпись "Ю.А. Гагарин". Головной обтекатель ракеты-носителя украшают портрет космонавта и официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос.

Также сообщается, что нынешний пуск стал третьим для ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем семейства "Союз МС" и экипажем на борту (пуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года, следующие пуски - 9 апреля и 14 октября 2020 года). Ракета "Союз-2.1а" пришла на смену "Союзу-ФГ" в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию.

Союз-2.1а" - российская ракета-носитель, разработанная в Ракетно-космическом центре "Прогресс", предназначена для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников.

Главное преимущество ракеты "Союз-2.1а" по сравнению с "Союзом-ФГ" - это цифровая, а не аналоговая система управления. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

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