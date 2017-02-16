Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - С 1 марта 2017 года ставки таможенных сборов переводятся в национальную валюту (в тенге), сообщает департамент государственных доходов по Алматинской области.

В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года №56 внесены изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года №24 "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге), передает Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что постановление № 56 вводится в действие с 1 марта 2017 года.

Таможенные сборы за таможенное декларирование товаров составляют 25 000 тенге за основной лист декларации на товары и 11 000 тенге за каждый добавочный лист декларации на товары.

Таможенные сборы за таможенное сопровождение: 5000 тенге на расстояние до 50 километров; 7000 тенге на расстояние от 50 до 100 километров; 11 000 тенге на расстояние от 100 до 200 километров; 52 000 тенге на расстояние от 200 до 400 километров; 72 000 тенге на расстояние от 400 до 600 километров; 114 000 тенге на расстояние от 600 до 800 километров; 155 000 тенге на расстояние от 800 до 1000 километров; 210 000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 километров; 299 000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 километров; 353 000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 километров.

Плата за предварительное решение составляет 29 000 тенге.

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