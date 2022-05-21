С начала года товарооборот между РК и Турцией вырос до $1,5 млрд

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Если говорить об общем объеме товарооборота со всеми зарубежными странами, то Турция занимает третье место с удельным весом 6,5%, в том числе импорт - 4,2%, экспорт - 7,2%", - проинформировали в Комитете государственных доходов МФ РК.
По данным комитета, в первом квартале текущего года в Турцию экспортировано товаров на сумму $1251,9 млн, импортировано на сумму $ 236,3 млн. Соответственно, положительное сальдо внешнеторгового оборота сложилось на уровне $1 млрд.
Основной спрос с турецкой стороны составили топливно-энергетические товары, стоимость которых составила $ 885 млн, это 70,7% всего экспорта за три месяца текущего года. На втором месте металлы и изделия из них, стоимость $ 324 млн, или 25,9% в структуре экспорта", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в текущем году в Турцию экспортировались продукты животного и растительного происхождения, текстильные изделия, машинное оборудование, продукция химической промышленности и др.
В Казахстан из Турции импортированы машинные оборудования, приборы и аппараты на сумму $62 млн, что составляет 26,2% в структуре импорта. На втором месте текстиль и текстильные изделия - на $ 47,5 млн, это составило 20% всего импорта за три месяца текущего года", - проинформировали в КГД МФ РК.
Кроме этого, импортированы такие товары, как продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, металлы и изделия из них, обувь, головные изделия и галантерейные товары, строительные материалы и др.
К сведению: товарооборот за соответствующий период прошлого года был на уровне $803,1 млн. Тогда как экспорт составлял $545,2 млн, импорт - $257,8 млн", - добавили в ведомстве.