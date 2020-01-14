С нового года в Казахстане выросли цены на продукты

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - За первую неделю года в Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары, передает Kazakhstan Today.

За первую неделю текущего года, с начала месяца по 8 января, цены на социально значимые продовольственные товары (включающие 19 наименований) уже выросли на 0,1%", - сообщает Energyprom.kz .

Заметнее всего выросла в цене гречневая крупа - почти на 1%. На 0,7% подорожали яйца, на 0,6% - рожки и творог, на 0,5% - сливочное масло и лук, на 0,4% - картофель и морковь. Относительно заметно (на 1%) подешевел только рис.

Специалисты напоминают, что согласно отчёту Нацбанка РК, именно продовольственные товары продолжают вносить наибольший вклад в инфляцию по стране, в том числе рост цен на мясо, хлебобулочные изделия и крупы, которые за год подорожали на 13,4% и 15,5% соответственно.

Основным проинфляционным фактором, по данным регулятора, является расширение потребительского спроса на товары и услуги. Реальные денежные доходы по итогам января - сентября выросли на 6,4%, чему способствовали меры бюджетной политики по социальной поддержке населения. Реальная заработная плата в третьем квартале увеличилась на 12%, рост наблюдается во всех основных секторах экономики. Поддержку потреблению домашних хозяйств также оказывают высокие темпы роста потребительского кредитования - 23,8% в октябре 2019 года.

На этом фоне регулятор зафиксировал ускорение потребительского импорта за январь - сентябрь до 7,4%, особенно непродовольственных товаров - на 11,2%. По прогнозам, в 2020 году тенденция продолжится, в связи с чем проинфляционное давление на потребительские цены сохранится.

Цены на внешних продовольственных рынках также демонстрируют рост, который оказывает повышательное давление на внутренние цены. Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре увеличился на 9,5%, что объясняется ростом цен на мясо, молочные продукты и растительные масла. В 2020 году ожидается продолжение роста мировых цен на зерновые вследствие увеличения их потребления на фоне сокращения запасов.

В то же время инфляция платных услуг в РК сохраняется на исторически низких уровнях: так, в ноябре 2019 года годовой рост составил всего 0,6%. Цены на регулируемые услуги снизились на 6,6%, а нерегулируемые услуги стали дороже на 3,6%. Динамика цен на непродовольственные товары сложилась даже ниже ожиданий Нацбанка. По итогам ноября рост цен на непродовольственные товары замедлился до 4,8%, по сравнению с 6,4% в начале текущего года.

В целом, по прогнозам регулятора, инфляция будет сохраняться внутри целевого коридора 4-6%, установленного на 2019-2020 годы.

По итогам декабря прошлого года очередной скачок цен наблюдался в сфере продуктов растительного происхождения: несезонные свежие огурцы подорожали к ноябрю ещё на 34,4%, помидоры - на 19,4%. Также заметно выросли в цене чеснок (+5,2%), свёкла (+3,3%), яблоки (+2,4%) и апельсины (+2,2% за месяц).

Среди мучных изделий и круп сильнее всего подорожали гречневая крупа (сразу +3,9% к ноябрю), ржано-пшеничный хлеб (+2,3%), пшеничная мука первого (+1,8%) и высшего (+1,7%) сорта и вермишель (+1,6% за месяц).

Среди продуктов животного происхождения за месяц заметнее всего подорожали яйца (+3,7%), сырое молоко (+3,6%), сало (+1,6%), солёная и копчёная рыба (+1,4%) и сельдь (+1,3%).

В сегменте бакалейных товаров и напитков заметного месячного роста (более чем на 1%) не наблюдалось, а некоторые товары, напротив, упали в цене: например, сахар подешевел на 5,1%.

Стоит заметить, по данным регулятора, инфляционные ожидания населения незначительно повысились. В ноябре 2019 года количественная оценка инфляционных ожиданий составила 5,8% (в августе - 5,3%).

Нацбанк связывает подобный показатель в первую очередь с динамикой цен на продовольственные товары. Повысилась доля респондентов, которые отметили быстрый рост цен именно на данную категорию потребительской корзины. Тем не менее, по данным последнего опроса населения, доля респондентов, ожидающих сохранения или замедления инфляции в течение следующих 12 месяцев, составляет более половины- 54,7% (в октябре - 56,4%).

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