S&P подтвердило рейтинги Казахстана

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - 8 марта 2019 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-/A-3", прогноз по рейтингам - "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

"Мы также подтвердили рейтинг Казахстана по национальной шкале - "kzAAA". Оценка риска перевода и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков остается на уровне "BBB", - сообщает S&P.

Эксперты агентства отмечают, что прогноз "Стабильный" отражает ожидания того, что в ближайшие два года фискальные показатели правительства и внешнеэкономические показатели останутся сильными.

Продолжительное и резкое снижение цен на нефть или сокращение объемов добычи нефти до более низкого уровня, чем мы прогнозировали, могут оказать давление на уровень рейтингов, если они приведут к ухудшению внешнеэкономических показателей Казахстана. Это может произойти, если прогнозируемые нами совокупные потребности страны во внешнем финансировании превысят 100% поступлений по счету текущих операций (СТО) плюс доступные резервы. Мы также можем понизить рейтинги Республики Казахстан в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например, значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны", - говорится в сообщении S&P.

По данным рейтингового агентства, рейтинги Казахстана по-прежнему поддерживаются сильными показателями баланса правительства, обусловленными профицитами бюджета в период высоких цен на сырьевые товары (соответствующие средства аккумулированы в Национальном фонде РК). Прогнозируемый значительный объем внешних ликвидных активов, который до 2022 года по-прежнему будет превышать внешний долг, также поддерживает уровень рейтингов.

Негативное влияние на уровень рейтингов Казахстана по-прежнему связано с потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, а также лишь умеренным уровнем благосостояния (измеряемым показателем ВВП на душу населения). "На наш взгляд, сохранение проблем, снижающих доверие к монетарной политике, таких как ограниченная независимость центрального банка и слабость банковской системы страны, также сдерживают уровень рейтингов Казахстана", - отметили аналитики.

S&P ожидает, что рост экономики в реальном выражении останется на устойчивом уровне около 3% в среднем в 2019-2022 годы и будет поддерживаться государственными программами и увеличением объемов нефтедобычи после 2019 года. "По нашим оценкам, рост ВВП на душу населения в реальном выражении (рассчитываемый на основании средневзвешенных данных за десять лет) составит примерно 1,8% в течение 2013-2022 годов, что является низким показателем для сопоставимых стран с аналогичным уровнем развития экономики", - сообщает агентство.

Сдерживающее влияние на рейтинги Казахстана по-прежнему оказывает высокая централизация процесса принятия решений, что, на взгляд экспертов S&P, снижает предсказуемость будущей политики, а также неопределенность относительно перехода президентской власти. "В стране не было случаев передачи власти с тех пор, как Нурсултан Назарбаев занял пост президента после обретения Казахстаном независимости в 1991 году. Нурсултан Назарбаев планирует пробыть на своем посту до окончания президентского срока в 2020 году. Несмотря на это, мы отмечаем, что с момента распада СССР политическая система Казахстана является одной из самых стабильных в регионе", - отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года президент отправил правительство в отставку в связи с его неспособностью добиться повышения качества жизни населения страны и диверсифицировать экономику.

Это контрастирует с конституциальными изменениями, одобренными парламентом Республики Казахстан в марте 2017 года и призванными повысить роль Кабинета министров и парламента. Хотя, на наш взгляд, эти действия были предприняты с целью создать условия для передачи власти будущему преемнику президента, однако мы не ожидаем, что они приведут к существенным практическим последствиям до этого времени. Помимо недавнего роспуска правительства, наше мнение также учитывает закон, утвержденный парламентом страны в 2018 году, согласно которому увеличиваются властные полномочия Совета безопасности Республики Казахстан, а Нурсултан Назарбаев наделяется правом пожизненно возглавлять его в качестве председателя и пользоваться правом вето в вопросах, касающихся внутренней стабильности, внешней и оборонной политики", - сообщает S&P.

Ключевым сектором экономики Казахстана является нефтяной, на который напрямую приходится примерно 15% ВВП, более половины объема экспорта и более 40% доходов расширенного правительства. Тем не менее, хотя этот сектор и обеспечивает поддержку экономики страны в периоды высоких цен на нефть, S&P рассматривает нефтяные доходы как фактор, обусловливающий значительную волатильность условий торговли и базы доходов правительства.

В настоящее время мы ожидаем, что экономический рост в Казахстане в 2019 году составит 2,9% и будет ниже, чем прогнозировалось ранее (3,5%), вследствие снижения нефтедобычи согласно соответствующему решению ОПЕК, а также технических работ на Кашаганском месторождении. Рост в последующие годы в рамках нашего горизонта прогнозирования будет поддерживаться увеличением объемов нефтедобычи и экспорта. По нашим прогнозам, темпы роста нефтедобычи будут умеренными и достигнут около 1,8 млн баррелей в день в 2021 году (по сравнению с около 1,7 млн баррелей в день в 2017 году). Более низкие цены на нефть в период до 2022 года также могут оказать давление на экономические показатели страны", - пишет S&P.

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