S&P подтвердило рейтинги "КазМунайГаза" на уровне "ВВ", прогноз - "Негативный"

НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Рост стоимости на социально значимые продовольственные товары в Казахстане ниже, чем в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ноябре текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары удалось остановить: за первую неделю месяца удорожания в целом по корзине не наблюдалось. На 6 из 19 товаров цены не изменились, на 8 - выросли в пределах 0,4%, ещё на 5 - снизились на 1%-2%", - сообщает energyprom.kz.

В то же время с начала года рост цен по корзине составил ощутимые 10,4%. За октябрь общий уровень инфляции в РК достиг 8,9%, и повлияла на него именно еда. Так, продовольственные товары выросли в цене на 11,3% за год (и на 8,2% - с начала года), в то время как непродовольственные - лишь на 7,8%, а услуги - на 6,9%.





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При удорожании подсолнечного масла в рознице на 56,2% за год семена подсолнечника у сельхозтоваропроизводителей подорожали на 40,6%, а вот промышленные производители масел и жиров подняли цены на свою продукцию сразу на 59,3%. В то же время сырое молоко выросло в цене у фермеров на 10,2% за год, в сегменте переработки молока и сыров цены увеличились всего на 4,6%, и в итоге цены на "молочку" в рознице поднялись лишь на 5%-8%.

Отмечается, что такая прямая корреляция наблюдается, если рынок в целом снабжается местными производителями. Для сахара или гречневой крупы, например, корреляция будет менее явной, так как рынок в этих сегментах более чем наполовину зависит от импортёров, диктующих свои цены извне. Так, производители сахара увеличили стоимость своей продукции на 14%, а в рознице сахар подорожал уже на 25%. При этом по итогам трёх кварталов текущего года местные сахарные заводы перекрыли всего 44,5% спроса в секторе.

Увеличение цены "от поля до прилавка" сильно зависит от вида продукции. Так, к примеру, средняя цены производителей-животноводов РК на сырое коровье молоко составляет 143,6 тыс. тенге за тонну. Цены молокозаводов на обработанное жидкое молоко при реализации на внутреннем рынке составляют 230,1 тыс. тенге за тонну, то есть плюс 60,3% к стоимости молока "из-под коровы". В свою очередь, упакованное пастеризованное молоко жирностью 2,5% на прилавке стоит в среднем по РК 257 тенге за литр, то есть только +11,7% к цене предприятия-производителя.

EnergyProm

EnergyProm

Для подсолнечного масла, к примеру, ситуация будет ожидаемо сильно отличаться на этапе производства. Так, если тонна семян подсолнечника у растениеводческих хозяйств стоит 172,6 тыс. тенге, то рафинированное подсолнечное масло маслоделы страны продают уже по 683,6 тыс. тенге за тонну, то есть вчетверо дороже, но здесь и сам технологический процесс получения и очистки масла значительно более ёмкий, чем при обработке молока. А вот с розницей ситуация практически не отличается: так, расфасованное в бутылки масло на прилавке стоит 767 тенге за литр - плюс 12,2% к стоимости производителя.

Стоит заметить, что удорожание продовольствия взвинчивает цены не только в РК, но и в целом по миру. Так, к примеру, в ЕС продукты питания в октябре текущего года подорожали на 2%, в США - на 5,3%. В итоге в ЕС инфляция составила 4,1%, достигнув максимальных значений, наблюдавшихся только в период финансового кризиса в 2008 году, а в США впервые с 1991 года инфляция выросла до 6,2%", - сообщает energyprom.kz.

Тем временем индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) составил 133,2 пункта - на 3,9 пункта (3%) выше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) выше показателя октября 2020 года. В результате роста в течение трёх месяцев подряд в октябре ИПЦФ достиг максимального уровня с июня 2011 года. Это увеличение по сравнению с уровнем прошлого месяца связано в первую очередь с продолжающимся ростом мировых цен на растительные масла и зерновые.

EnergyProm

В Казахстане, в свою очередь, цены сельхозпроизводителей на пшеницу выросли на 16,5% за год, цены промышленных производителей мукомольно-крупяных и крахмальных продуктов - на 16%. Мука в итоге подорожала на 10,4%, рожки - на 10,3%, а пшеничный хлеб из муки первого сорта (социальный хлеб) - на 5,9%. Про подсолнечное масло уже было сказано: здесь отмечен рост цен более чем в полтора раза.

Таким образом, на стоимость продовольственных товаров в РК влияет как рост себестоимости продукции, причём и у производителей АПК, и у промышленных компаний, так и в целом мировая конъюнктура стоимости продовольствия.

При этом вся цепочка "производитель - дистрибьютор - продавец" в стремлении сохранить объём продаваемых товаров теряет значительную часть своей маржи, в итоге сокращая объёмы отчислений в бюджет", - отмечается в сообщении.