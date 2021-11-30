S&P подтвердило рейтинги "КазМунайГаза" на уровне "ВВ", прогноз - "Негативный"

Фото: kapital.kz
Принимая во внимание деконсолидацию актива, характеризующегося стабильными показателями и невысокими рисками, мы понижаем нашу оценку профиля бизнес-рисков КМГ с "приемлемой" до "слабой". Мы отмечаем значительную неопределенность в отношении долгосрочной стратегии компании, на долю которой приходится около 25% добычи углеводородов в стране, что является невысоким показателем для лидирующей на национальном рынке нефтегазовой компании", - подчеркнули аналитики агентства.
В то же время они ожидают, что показатели кредитоспособности КМГ могут быть более высокими в ближайшие несколько лет благодаря более высоким ценам на нефть и увеличению дивидендов от совместных предприятий (СП). В частности, отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (funds from operations - FFO) / долг" может составить около 30% в 2022 - 2023 годах, что, по их оценкам, соответствует текущему уровню рейтинга.
Прогноз "Негативный" отражает неопределенность будущей стратегии правительства Казахстана в отношении КМГ, которая может привести к более высокой долговой нагрузке, чем предполагает наш базовый сценарий, если группа будет придерживаться более агрессивного подхода в рамках инвестиционной и финансовой политики", - отмечается в сообщении рейтингового агентства.
По мнению аналитиков S & P, трубопроводный бизнес КТГ был одним из наиболее стабильных и, как следствие, сопряженных с меньшими рисками направлений деятельности КМГ. Кроме того, КМГ более не будет нести ответственность за разведку и разработку газовых активов в Казахстане: эти работы, способные обусловить рост бизнеса, теперь будет выполнять КТГ. Что касается нефтяного сегмента, то перспективы роста компании в нем также ограниченны, поскольку активы, в которых ей принадлежат мажоритарные доли, произведут всего 11% нефти в Казахстане в 2021 году (около 25%, включая доли компании в СП), что является одним из самых низких показателей для национальной нефтегазовой компании в регионе.
После запуска Кашаганского проекта и завершения проекта ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) в 2024 году эта доля продолжит снижаться (КМГ владеет миноритарными пакетами акций в обоих проектах). Важно отметить, что объем контролируемой КМГ добычи постепенно сокращался в период, предшествовавший пандемии, в то время как соответствующие затраты относительно высоки - около 11 долларов за баррель - и постепенно увеличиваются. У компании есть стратегия по стабилизации добычи, которая потребует значительных инвестиций, но контроль затрат может оказаться сложной задачей и потребует поддержки со стороны государства, которое уже начало предоставлять налоговые льготы на определенных месторождениях. Мы полагаем, что стабилизация объемов бизнеса и затрат - наиболее позитивный из возможных сценариев", - считают аналитики S&P.
Отношение "FFO / долг" КМГ улучшится в 2021-2023 годах и составит около 30%, что будет отражать рост цен на нефть, восстановление объемов добычи и увеличение дивидендов от СП.
Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, кредитный рейтинг КМГ по-прежнему учитывает ожидания аналитиков "высокой" вероятности получения компанией экстраординарной государственной поддержки, несмотря на решение правительства о безвозмездной передаче КТГ фонду "Самрук-Казына".
Как сообщалось ранее, чистая прибыль КМГ, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз - до 942 млрд тенге.