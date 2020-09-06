S&P подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"

Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - Standard & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", - сообщил вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев.

По мнению агентства, рейтинг Казахстана поддерживается устойчивой фискальной позицией страны, в том числе благодаря накопленным в Национальном фонде средствам и низкому уровню внешнего долга, реализуемыми правительством Республики Казахстан мерами, направленными на сдерживание негативных проявлений пандемии на экономику, а также высоким уровнем стабильности и предсказуемости государственных институтов за счет преемственности власти.

Рейтинговое агентство, наряду с другими передовыми международными финансовыми институтами, прогнозирует резкое восстановление национальной экономики уже в краткосрочной перспективе - средние темпы роста в 2021-2023 годы составят около 4%.

S&P отмечает, что основным фактором роста национальной экономики в 2019 года стал ненефтяной сектор, в том числе строительство, транспорт, обрабатывающий сектор. В 2020-2022 годы ненефтяной сектор продолжит быть ведущим фактором восстановления и роста национального производства.

Как проинформировал Мадиев, в период с 9 марта агентство S&P Global Ratings пересмотрело в отрицательную сторону кредитные рейтинги и прогнозы 57 стран - в том числе Австралии, Бразилии, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Эстонии и Узбекистана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства