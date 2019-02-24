S&P понизило кредитные рейтинги "Цеснабанка" до "SD" в связи с реструктуризацией выпуска облигаций

Москва. 4 февраля. Kazakhstan Today - S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского АО "Цеснабанк" "В-/В" до "SD" и рейтинг банка по национальной шкале с "kzBB-" до "SD" и рейтинги приоритетного необеспеченного долга банка с "В-" до "СС" и с "kzBB-" до "kzCC" и поместило их в список CreditWatch Negative, передает Kazakhstan Today.



29 января 2019 года АО "Цеснабанк" внес изменения в условия выпуска приоритетных необеспеченных облигаций (TSBNb33; ISIN: KZ2C00004430), продлив срок погашения и снизив ставку купона.



"Согласно нашим критериям эти изменения фактически означают реструктуризацию долга, поскольку они предполагают ухудшение первоначальных условий для держателей облигаций и не обеспечивают дополнительной компенсации за это ухудшение. Как следствие, мы понижаем рейтинги Цеснабанка до "SD" (selective default - выборочный дефолт"). Кроме того, мы понижаем рейтинги приоритетного необеспеченного долга до "СС" и "kzCC" в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности банка и помещаем их в список CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями")", - сообщает S&P.



В агентстве отметили, что рейтинги могут быть повышены, если эксперты придут к выводу о том, что банк стабилизировал показатели ликвидности и способен обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме, имея при этом четкую стратегию в отношении финансового оздоровления.



По данным S&P, стратегия финансового оздоровления банка на текущем этапе остается неясной. "Принимая во внимание эти факторы, мы отмечаем вероятность дефолта банка и по другим обязательствам, имеющим рейтинги S&P Global Ratings. В связи с этим мы поместили рейтинги долговых обязательств в список CreditWatch Negative", - отмечают аналитики.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства