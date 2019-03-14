С помощью "Рухани жангыру" будут поднимать авторитет сельских работников и улучшать жизнь на селе

Астана. 31 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в целях реализации ежегодного послания народу Казахстана разработан новые проект "Ауыл - ел бесігі". Проект будет реализован в рамках программы "Рухани жангыру", а главной его целью является повышение авторитета сельхозработника и в целом престижа села, в том числе среди молодежи, передает Kazakhstan Today.





Проект разработан Министерством сельского хозяйства. Одно из его направлений касается проблемы оттока сельского населения в города. Только за 2017 год аулы покинули около 50 тыс. человек, а за I полугодие 2018 года - 44 тысячи.





Чтобы изменить ситуацию, предлагается создать условия и привлекать сельское население в перспективные точки роста в сельских территориях. Этому будут способствовать строительство перерабатывающих предприятий, внедрение прогрессивных технологий в сельхозпроизводство, распространение программы доступного жилья на крупные населенные пункты в сельской местности, реализация программ переселения "Юг-Север", "Серпін", "С дипломом в село" и других.





На сегодняшний день выпускники сельских школ стремятся уехать в города, считая, что только там у них есть карьерные перспективы. Поэтому в МСХ считают важным сломать этот стереотип, чему будет способствовать системный и межотраслевой подход. Цель - поднять авторитет и социальный статус работника сельскохозяйственного труда, неустанно культивировать идею того, что по своей значимости труд сельского работника даже превосходит труд горожанина.





Минсельхоз уже разработал устав спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" в рамках реализации программы "Рухани Жангыру". Как рассказали в ведомстве, подпрограмма будет развиваться в двух базовых направлениях: "Ауылым-тагдырым" (духовно-нравственное) и "Ауыл-табыс мекені" (прикладное). Консолидировав "Ауыл - ел бесігі" с существующими проектами "Рухани Жангыру", в МСХ уже запланировали проведение более 60 мероприятий.





Они включают работу с молодежью, направленную на положительное восприятие жизни и работы в селах, а вполне осязаемые перспективы могут повлиять на выбор будущей профессии, связанной с селом. От нового поколения аграриев ожидают развитие предпринимательства на селе, внедрение инноваций в сферу агропромышленного комплекса и т.д.





Одновременно внимание в программе привлекается к историческим ценностям кочевого скотоводства, в том числе через современное казахстанское искусство. Поле деятельности широкое - фильмы, сериалы, театральные постановки, изобразительное искусство, художественная литература, песни и т.д.





Потребуется также финансовая и информационная поддержка идеологической работы, сфокусированной на рост демографического потенциала сельских приграничных территорий, путем "направленной" внутренней миграции "Юг-Север".





От "качества" власти в сельских территориях зависит очень многое, подчеркивают в МСХ. Поэтому подходы к подготовке и повышению квалификации руководителей районных и сельских местных исполнительных органов, учреждений соцсферы будут изменены.





Информационное продвижение новых идей предусмотрено через соцсети и СМИ, прежде всего, с высоким рейтингом в сельской местности.





Что же конкретно планируется сделать, чтобы о селе заговорили как об интересной, перспективной и престижной отрасли в Казахстане? В скором времени состоится запуск проекта "100 новых фермеров". Будут сняты сериалы и кинофильмы по сельской тематике, запущено в прайм-тайм ток-шоу "Про Агро" и создана диалоговая площадка для экспертов от АПК. В ноябре стартует конкурс среди композиторов и поэтов-песенников по сельской тематике.





Среди студентов сформируют отряды для прохождения оплачиваемой производственной практики в формате сбора урожая, ухода за скотом и т.п. При этом список специальностей по стипендии "Болашак" будет расширен по данному направлению.





В спецпроект "Ауыл - ел бесігі" МСХ намерено вовлечь представителей гражданского общества, лидеров общественного мнения для разъяснения механизмов Госпрограммы развития АПК.





Вместе с тем в МСХ говорят о том, что дальнейшее ускоренное развитие аграрного сектора возможно при модернизации мышления и сознания граждан, если они будут воспринимать труд на селе, как явную перспективу завтрашнего благополучия. И тут не обойтись без дальнейших мер господдержки, в том числе финансовой.





В этой связи Минсельхоз актуализировал Государственную программу развития АПК, предусматривающую эффективные экономические меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Например, небольшим семейным фермам предлагают объединиться в единый технологический конвейер мясного животноводства. в этом случае фермеры смогут получить удешевленный кредит на 15 лет со ставкой вознаграждения 4% на покупку скота и кормозаготовительной техники. Количество таких объединившихся ферм планируется довести до 100 тысяч. Подсчитано, что ежегодный доход типовой семейной фермы, содержащей 50 коров на 500 га пастбищ, может составить 4,7 млн тенге.





При этом деятельность профильных структур будет направлена на дальнейшее развитие инфраструктуры сельскохозяйственного бизнеса, рост рынков сбыта, привлечение крупных транснациональных инвесторов.





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