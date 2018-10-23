Сагинтаев поручил акимам усилить работу по привлечению частных инвестиций

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сегодня по итогам рассмотрения вопроса привлечения инвестиций на заседании правительства дал ряд поручений по дальнейшему улучшению инвестклимата и увеличению объемов привлекаемых иностранных инвестиций в экономику страны, передает Kazakhstan Today.

Как было доложено, за 9 месяцев текущего года достигнут рост по всем ключевым показателям привлечения инвестиций. Создаются новые предприятия и новые рабочие места. Инвесторам на всех уровнях оказываются меры государственной поддержки. Внедряются новые подходы по привлечению инвестиций, сообщает портал primeminister.kz

Вместе с тем, премьер-министр обратил внимание на ряд аспектов, требующих проведения дополнительной работы. В частности, для работы с инвесторами в регионах назначены специальные заместители акимов, в каждом регионе есть представители Kazakh Invest, центры обслуживания инвесторов и региональные инвестштабы, то есть созданы все условия для эффективной работы по привлечению инвесторов. Сагинтаев поручил акимам областей усилить работу по координации и взаимодействии всех штабов.

По данным Министерства по инвестициям и развитию, в 2005-2017 годы в страну привлечено $264 млрд прямых иностранных инвестиций. Однако, объем инвестиций не отображает работы по привлечению частных средств. В целом, в Шымкенте отмечается рост инвестиций - 275%, при этом доля частных - только 65%. Такая же ситуация в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской областях и Астане. В этой связи, премьер-министр обратил внимание акимов на необходимость увеличения объемов привлечения частных инвестиций. Для этого поручено создавать комфортные условия для частных предприятий, предпринимателей.

Кроме того, отмечено, что в загранпредставительствах данная работа также должна быть усилена и четко скоординирована. Основная работа посольств - вопросы привлечения инвестиций. Первому заместителю премьер-министра Аскару Мамину поручено взять на контроль проведение анализа привлекаемых инвестиций всех посольств и KPI их работы: из какой страны, при помощи какого посольства сколько инвестиций было привлечено.

Также премьер-министр указал на то, что в регионах проходят инвестфорумы, по итогам каждого из них подписываются множество меморандумов и соглашений по ряду проектов. Бакытжан Сагинтаев поручил проанализировать и повысить качество реализации инвестпроектов по подписанным меморандумам. Успешная деятельность предприятий дает дополнительный прирост в экономику страны.

Кроме того, было отмечено, что иностранные инвесторы, работающие в Казахстане, пребывают в стране с семьями. Таким образом, зачастую возникают вопросы их регистрации, обеспечения детей дошкольными учреждениями, школами, предоставление медицинской помощи и иных услуг сервисного обслуживания. В этой связи, отмечена важность предложенного проекта по централизации обслуживания всех инвесторов на одном портале.

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