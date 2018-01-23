Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - S&P исключило из оценки активов Нацфонда РК $22,6 млрд после того, как счета фонда были заморожены вследствие разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в конце 2017 года Bank of New York Mellon заморозил примерно $22,6 млрд (13% ВВП) активов НФРК в рамках разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами. Разногласия начались в 2013 году, когда шведский суд вынес судебное решение относительно денежных средств в размере примерно $500 млн в пользу иностранных инвесторов. Правительство Казахстана оспаривает это судебное решение, однако оно вступило в силу в Бельгии и Нидерландах, в результате чего средства на счетах НФРК в этих странах были заморожены.

"В связи с этим мы исключили $22,6 млрд из нашей оценки активов НФРК на период 2017-2021 годы, так как в настоящее время неясно, как долго эти активы будут оставаться замороженными (однако, насколько мы понимаем с учетом информации, полученной от казахстанских властей, счета могут быть разморожены уже в марте 2018 года после апелляционных слушаний). Кроме того, размораживание активов возможно, если правительство Казахстана предоставит залоговое обеспечение суммы, определенной шведским судом", - сообщает S&P.

По информации рейтингового агентства, в настоящий момент правительство Казахстана не имеет доступа к замороженной части активов НФРК. В случае размораживания активов S&P, по всей видимости, вновь включит их в расчет бюджетных и внешних активов правительства. Оценки S&P бюджетных и внешних показателей правительства Казахстана в целом достаточно высоки, что позволяет правительству противостоять этим непредвиденным обстоятельствам.

"В настоящее время мы продолжаем рассматривать относительно сильные бюджетные показатели Казахстана как ключевой позитивный рейтинговый фактор. По нашим оценкам, в результате заморозки активов ликвидные активы расширенного правительства сократились с 45% ВВП в 2016 году до 22% ВВП в 2017 году Ликвидные активы расширенного правительства представлены главным образом активами НФРК (преимущественно в форме инвестиций за рубежом). Учитывая относительно низкий уровень долга - около 21% ВВП, мы отмечаем, что правительство являлось нетто-кредитором, при этом объем активов превышал объем обязательств на 25% ВВП в 2016 году. В 2017 году в результате заморозки активов разница между объемом активов и обязательств сократилась до 1%, и, если ситуация не изменится, правительство станет нетто-должником в период до 2021 года, с небольшим превышением обязательств над активами", - отметили в рейтинговом агентстве.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". Также подтвержден рейтинг страны по национальной шкале на уровне "kzAA".

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