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S&amp;P подтвердило рейтинги 11 казахстанских банков

29.11.2018, 15:44 8383

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - S&P подтвердило рейтинги 11 казахстанских банков, передает Kazakhstan Today.

"28 ноября 2018 года S&P Global Ratings подтвердило рейтинги 11 казахстанских банков, несмотря на возросшие отраслевые риски. Были подтверждены рейтинги АО "АТФБанк" (В/Негативный/В), АО "Банк ЦентрКредит" (В/Стабильный/В), АО "Bank RBK" (В-/Стабильный/В), АО "ForteBank" (В/Позитивный/В), АО "Народный банк Казахстана" (ВВ/Стабильный/В), АО "Евразийский банк" (В/Негативный/В), АО "Банк Kassa Nova" (В/Негативный/В), АО "Нурбанк" (В-/Негативный/В), АО ДБ "Альфа-Банк" (ВВ-/Стабильный/В), АО "Kaspi Bank" (ВВ-/Стабильный/В) и ДО АО Банк ВТБ (ВВ+/Стабильный/В). Тем временем долгосрочный кредитный рейтинг АО "Tengri Bank" был понижен с "В" до "В-", а краткосрочный рейтинг был подтверждён на уровне "B". Прогноз - "Стабильный", - сообщила Ассоциация финансистов Казахстана.

По мнению S&P, отраслевые риски банковского сектора Казахстана повысились вследствие высокого влияния госкомпаний и прочих организаций, связанных с государством, и собственников банков, на конкурентную среду в секторе. В то же время предполагается, что негативное влияние затянувшейся фазы коррекции на банковский сектор уменьшилось и ожидается нормализация расходов на создание резервов по кредитам на уровне около 1,5-2,0% в 2018-2020 годах, указывается в сообщении АФК.

Также, по оценке S&P, казахстанские банки признали большую часть проблемных кредитов, выданных ранее, однако им может потребоваться создать значительный объем дополнительных резервов вследствие введения новых требований в рамках стандарта МСФО 9 и некоторого ослабления тенге в 2018 году. Однако не ожидается дальнейшего существенного повышения убытков по кредитам, отражённых в отчётности.

Подтверждение рейтингов и "Стабильные" прогнозы по рейтингам трёх системно значимых казахстанских банков (АО "Народный банк Казахстана", имеющий "высокую" системную значимость, АО "Kaspi Bank" и АО "Банк ЦентрКредит", имеющие "умеренную" системную значимость) отражают мнение о том, что профили бизнес- и финансовых рисков этих банков остаются устойчивыми к повышению отраслевых рисков. Также высока вероятность поддержки со стороны правительства при необходимости.

Подтверждение рейтингов с "Негативным" прогнозом двух других казахстанских банков, имеющих "умеренную" системную значимость (АО "Евразийский банк" и АО "АТФБанк"), обусловлено государственной поддержкой, предоставленной этим организациям в форме субординированного долга в четвёртом квартале 2017 года. Однако в ближайшие 12-18 месяцев давление на показатели кредитоспособности этих двух банков может быть связано с их индивидуальными особенностями.

Подтверждение рейтингов АО "ForteBank", имеющего "умеренную" значимость для банковской системы Казахстана, и сохранение "Позитивного" прогноза изменения рейтингов связано с прогнозом, что банк продолжит генерировать новый бизнес и восстанавливать проблемные кредиты, а также сохранит свою конкурентную позицию в секторе.

Подтверждение рейтинги казахстанских дочерних организаций российских банков ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и АО "ДБ Альфа-Банк" (Казахстан), со "Стабильными" прогнозами, отражает мнение о сохранении их стратегической значимости для материнских структур и ожидаемой возможной поддержки со стороны акционеров в случае необходимости.

Подтверждение рейтингов АО "Банк Kassa Nova" отражает точку зрения того, что банк способен абсорбировать убытки, а также ввиду поддержки со стороны состоятельного акционера. К тому же ограниченный объем операций со связанными сторонами поддерживает стабильность бизнеса банка, несмотря на возросшие отраслевые риски банковского сектора. Сохранение "Негативного" прогноза по рейтингам связано с текущим давлением на показатели капитализации банка и качество активов на фоне продолжающегося повышения зрелости выданных кредитов.

Подтверждение рейтингов АО "Bank RBK" со "Стабильным" прогнозом отражает существенную поддержку со стороны акционера в форме капитала и ликвидности в последние 12 месяцев и значительную "расчистку" проблемных активов, проводимую под руководством государства после того, как банк объявил о дефолте в 2017 году.

Подтверждение рейтингов АО "Нурбанк" с "Негативным" прогнозом обусловлено негативным рейтинговым действием в отношении банка, предпринятым в октябре 2018 года.

Понижение рейтингов АО "Tengri Bank" отражает мнение о том, что показатели капитализации банка снизились в отсутствие запланированных вливаний капитала в 2018 году, проинформировали в АФК.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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