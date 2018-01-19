S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Казахстана

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S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги Казахстана19.01.2018
Экономика  17:19

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3", передает Kazakhstan Today.

Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". Также S&P подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне "kzAA".


Как сообщается в информации агентства, опубликованной на KASE, в соответствии с требованиями европейского регулирования (EU CRA Regulation 1060/2009 - EU CRA Regulation) суверенные рейтинги, в частности суверенные рейтинги Республики Казахстан, подлежат определенным ограничениям в отношении публикаций, установленным статьей 8а EU CRA Regulation, включая публикацию в соответствии с заранее установленным календарем. В соответствии с EU CRA Regulation отклонения от календаря публикаций ограничены и допустимы лишь в определенных обстоятельствах, причем такие

публикации должны сопровождаться подробным объяснением причин отклонения от графика. В данном случае отклонение от графика вызвано заморозкой активов НФРК на сумму $22,6 млрд. Следующая по графику публикация по суверенным рейтингам Республики Казахстан должна состояться 9 марта 2018 года.

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания S&P того, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках продолжающихся разногласий относительно инвестиций в нефтегазовую промышленность Казахстана.

"Мы можем повысить рейтинги Республики Казахстан, если, вопреки нашим текущим ожиданиям, недавние политические реформы приведут к значительному укреплению государственных институтов. Кроме того, мы можем повысить рейтинги, если стратегия диверсификации экономики, реализуемая правительством, обусловит расширение структуры экспорта, снизив зависимость экономики от волатильных условий внешней торговли", - отмечает рейтинговое агентство.

Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешнеэкономические показатели страны ухудшатся в большей степени, чем ожидает S&P в рамках базового сценария. Это может произойти, например, в случае дальнейшей заморозки значительного объема внешних активов НФРК либо если прогнозируемые S&P совокупные потребности страны во внешнем финансировании превысят 100% поступлений по счету текущих операций (СТО) плюс доступные резервы.

"Мы также можем понизить рейтинги Республики Казахстан в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например, значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны или снижения прогнозируемых нами темпов роста экономики (средневзвешенного показателя реального ВВП на душу населения) менее чем до 1% - минимального уровня, который мы считаем типичным для экономики стран с аналогичным уровнем развития", - говорится в сообщении.
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