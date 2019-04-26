Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - 21 декабря S&P Global Ratings понизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг АО "Самрук-Энерго" с "ВВ" до "ВВ-" и поместило его в список CreditWatch с негативными ожиданиями, сообщает рейтинговое агентство.



При этом S&P подтвердили краткосрочный рейтинг компании на уровне "В", передает Kazakhstan Today.



"Мы понизили рейтинг компании по национальной шкале с "kzA" до "kzBBB+" и рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций АО "Самрук-Энерго" объемом $500 млн сроком погашения в декабре 2017 года с "ВВ" до "ВВ-" и также поместили оба рейтинга в список CreditWatch с негативными ожиданиями", - отметили в S&P.



Понижение рейтингов отражает главным образом ухудшение кредитных показателей АО "Самрук-Энерго" и недостаток текущей поддержки со стороны государства, которую мы учитывали ранее при определении уровня рейтинга. Вопреки ожиданиям S&P, фонд "Самрук-Казына", единоличный собственник АО "Самрук-Энерго", не конвертировал акционерный кредит в размере 100 млрд тенге, выданный АО "Самрук-Энерго", в собственный капитал компании, поэтому, по оценкам S&P, долг компании увеличился и отношение "долг / EBITDA" составит около 5,5x к концу 2016 года. В связи с этим S&P более не использует положительную корректировку в одну ступень за счет результатов сравнительного анализа, которую S&P применяли ранее, и понижает оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) компании с "b+" до "b".



Помещение рейтингов в список CreditWatch отражает тот факт, что показатели ликвидности и кредитного качества компании окажутся под давлением в том случае, если АО "Самрук-Энерго" не сможет обеспечить достаточный объем источников для выплат по облигациям со сроком погашения 20 декабря 2017 года либо не получит своевременной и достаточной финансовой поддержки со стороны государства или фонда "Самрук-Казына", что будет свидетельствовать об ослаблении его связей с правительством.



"Насколько мы понимаем, компания планирует покрыть возможный дефицит ликвидности за счет доходов от продажи четырех непрофильных дочерних компаний (сумма сделки должна составить не менее $120 млн), а также за счет подписания договоров с казахстанскими банками об открытии подтвержденных кредитных линий на сумму около $200 млн и за счет сокращения масштабной программы капитальных расходов. Мы будем отслеживать выполнение этого плана, а также возможное предоставление правительством поддержки в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики агентства.



На данном этапе S&P по-прежнему оценивает профиль финансовых рисков АО "Самрук-Энерго" как "агрессивный", несмотря на давление, оказываемое в настоящее время на финансовые показатели компании. S&P ожидает, что в 2016 году отношение "долг / EBITDA" составит около 5,5x, а уровень обеспеченности процентных выплат денежным потоком от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале (funds from operations - FFO) - 2-3x. Акционерный кредит в размере 100 млрд тенге не был конвертирован в собственный капитал. Давление на доходы компании сохраняется ввиду низких темпов экономического роста, и S&P по-прежнему отмечает подверженность АО "Самрук-Энерго" существенным валютным рискам, поскольку на 30 сентября 2016 года около 60% консолидированного долга компании было номинировано в иностранной валюте (главным образом в долларах США).



"Текущий уровень рейтингов отражает наши ожидания относительно улучшения показателей компании в 2017 году, в том числе отношения "долг / EBITDA" - до уровня около 5x, благодаря более высоким тарифам (повышение тарифов уже одобрено регулятором), растущему спросу на электроэнергию, увеличению экспорта и продаже непрофильных активов", - сообщают эксперты.



S&P оценивает профиль бизнес-рисков АО "Самрук-Энерго" как "слабый". Группа не защищена от рыночной конкуренции, поскольку механизм ограничения уровня цен не гарантирует возмещения затрат.



"На данном этапе мы продолжаем оценивать вероятность получения компанией своевременной и достаточной экстраординарной поддержки со стороны правительства Казахстана как "высокую", однако наша оценка может быть изменена в зависимости от того, окажет ли правительство поддержку АО "Самрук-Энерго", необходимую для погашения выпуска еврооблигаций с приближающимися сроками выплат. По нашему мнению, АО "Самрук-Энерго" играет "важную" роль для правительства Республики Казахстан ввиду стратегического положения компании как ведущего поставщика электроэнергии в стране, а также поддерживает "очень прочные" связи с государством, обусловленные тем, что правительство владеет 100% акций компании (через фонд "Самрук-Казына") и, по нашим прогнозам, планирует сохранить контроль над компанией по меньшей мере в ближайшие два года. Мы также отмечаем тот факт, что государство участвует в принятии стратегических решений компании и несет репутационные риски в случае дефолта АО "Самрук-Энерго". Кроме того, мы учитываем предоставление значительной финансовой поддержки от государства в прошлом (в форме вливаний в капитал, передачи активов, низких процентных ставок по займам, гарантий по долговым обязательствам и налоговых льгот)", - говорится в сообщении рейтингового агентства.



По данным S&P, помещение рейтингов компании в список CreditWatch отражает тот факт, что они могут оказаться под давлением в том случае, если к концу I квартала 2017 года АО "Самрук-Энерго" не сможет обеспечить достаточный объем ликвидности для погашения еврооблигаций в декабре 2017 года или если правительство не предоставит своевременную и достаточную экстраординарную финансовую поддержку (вероятнее всего, через фонд "Самрук-Казына"), например, в форме акционерного кредита или вливания в собственный капитал. Последнее также может свидетельствовать об ослаблении связей компании с правительством и, соответственно, о возможной переоценке вероятности предоставления экстраординарной поддержки со стороны государства.



"Мы можем подтвердить рейтинги компании в том случае, если АО "Самрук-Энерго" сможет заблаговременно обеспечить достаточный объем источников для погашения еврооблигаций и будет по-прежнему получать поддержку со стороны государства. Мы планируем вывести рейтинги компании из списка CreditWatch приблизительно в течение трех месяцев", - проинформировали аналитики.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства