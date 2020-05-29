Фонд Самрук-Казына оптимизировал расходы на $1 млрд

akorda

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" оптимизировал капитальные и операционные расходы на $1 млрд. Об этом сообщил председатель правления фонда Ахметжан Есимов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today.

Президенту Казахстана было доложено о текущей ситуации в группе компаний. По информации Ахметжана Есимова, с начала кризиса и карантинного периода на производственных предприятиях, находящихся в периметре группы компаний "Самрук-Казына", не допущено сокращения рабочих мест и задержки выплаты заработных плат.

Проведенные ранее мероприятия по повышению финансовой устойчивости фонда и группы компаний позволили снизить внешний долг, накопленный за предыдущие годы, на 8 млрд долларов. Это позволило предотвратить потери на сумму 1 трлн тенге. На 1 млрд долларов оптимизированы капитальные и операционные расходы", - сообщает пресс-служба Акорды.

Фонд работает над исполнением поручения главы государства о поддержке экономики страны через систему закупок. С начала 2020 года группа компаний "Самрук-Казына" разместила 9 тысяч заказов на отечественных предприятиях, на которых трудится 259 тысяч человек. Кроме того, реализуется программа поддержки казахстанских предприятий и создания новых производств.

Руководитель фонда также отчитался о ходе реализации программы приватизации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства