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Самрук-Казына продаст 10% акций Казахтелекома и Air Astana

03.09.2020, 16:31 5617
Самрук-Казына продаст 10% акций Казахтелекома и Air Astana
Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Самрук-Казына продаст 10% акций Казахтелекома и Air Astana. Это связано с переходом фонда к модели инвестиционного холдинга, передает Kazakhstan Today.
 
Также в фонде рассматривают вопрос реализации акций "Самрук-Энерго", "Казпочты" и Qazaq Air. Это связано с переходом "Самрук-Казына" к модели инвестиционного холдинга, сообщает телеканал "Хабар 24"
 
Отмечается, что за последний год фонд привлек несколько инвесторов и стал партнером совместного с компанией Da Vinci Capital фонда прямых инвестиций на общую сумму 600 млн долларов. 
 
На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве с европейской компанией Bpifrance для возможных совместных инвестиций в 100 млн долларов. 
 
Ранее фонд разместил 25% акций "Казатомпрома" на астанинской и лондонских фондовых биржах. 
 
В настоящее время фонд определил 9 приоритетных отраслей развития: обрабатывающая промышленность, логистика, машиностроение, информационные технологии, научные разработки, инфраструктура, зеленая энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство. 
 

Фонд планирует планомерно увеличивать долю новых инвестиций на территории РК от 2 до 10% от стоимости чистых активов, а доля международных прямых и портфельных инвестиций будет увеличена от 4 до 20% от стоимости чистых активов к 2028 году", - рассказала управляющий директор по стратегическому развитию фонда Лаззат Боранкулова.

 

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