"Самрук-Казына" реализовал долю участия в Continental Logistics

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - На сумму 500 млн тенге реализованы группой компаний "Самрук-Казына" 30% доли участия в уставном капитале ТОО "Continental Logistics" (CL) в рамках плана приватизации, передает Kazakhstan Today.

Средства от реализации активов по программе приватизации будут распределены на основании решения Единственного акционера фонда правительства РК", - сообщили в фонде.

ТОО "Odyssey Investments Group" (один из участников CL) приобрело 30% доли участия АО "KTZ Express" в уставном капитале CL.

На данный момент Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы, утверждённый постановлением правительства РК №1141 от 30 декабря 2015 года, завершен на 84%: реализовано - 88, реорганизовано - 11 и ликвидировано - 42. В настоящее время в процессе вывода участвуют 8 крупных активов и 19 некрупных активов АО "Самрук-Казына".

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