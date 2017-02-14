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"Самрук-Казына" до конца 2017 года планирует реализовать 23 крупных актива14.02.2017
Экономика  13:50

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Фонд "Самрук-Казына" до конца 2017 года планирует реализовать 23 крупных актива, сообщается на официальной странице фонда в Фейсбуке.

В частности, в первом полугодии АО "Самрук-Казына" выставит на продажу 12 крупных активов: АО "Транстелеком", ТОО "Тегис Мунай", АО "Евро-Азия Эйр", ТОО "Электровоз курастыру зауыты", АО "Локомотив курастыру зауыты", ТОО "Тулпар-Тальго", ТОО "KTZE-Khorgos Gateway", АО "Мангистауская РЭК", АО "Восточно-Казахстанская РЭК", АО "Актобе ТЭЦ", ТОО "Кызылту", KMG International N.V. Из них по 5 объектам приватизации подтвержден интерес со стороны иностранных инвесторов: General Electric, Talgo, Alstom, DP World и других, передает Kazakhstan Today.

Реализация оставшихся 11 активов, запланированных на продажу в 2017 году, будет проходить по итогам анализа предпродажной подготовки с независимыми консультантами и согласования с Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики РК.

В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы АО "Самрук-Казына" реализует 215 активов.
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