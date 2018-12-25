"Самрук-Казына" досрочно погасила займ перед Нацфондом в Т162 млрд

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Фонд национального благосостояния "Самрук - Казына" досрочно погасил займ перед Национальным фондом Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"АО "Самрук - Казына" направило 161,7 млрд тенге на досрочное погашение своих обязательств перед Национальным фондом РК. Эти средства были выручены посредством успешной продажи 15% акций АО "НАК "Казатомпром", - сообщили в Департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

13 ноября 2018 года "Казатомпром" благополучно разместил 15% своих акций на международной и Лондонской фондовых биржах. В результате "Казатомпром" стал первой национальной компанией, вышедшей на международный рынок.

При этом, с целью исполнения поручения президента Республики Казахстан по направлению средств от приватизации активов квазигосударственного сектора в Национальный фонд РК, 13 декабря 2018 года совет директоров АО "Самрук-Казына" одобрил досрочное погашение обязательств перед Нацфондом РК за счет средств, полученных от размещения акций АО "НАК "Казатомпром".

В "Самрук-Казына" отметили, что изначально займ был совершен в двух частях в 2013 и 2015 годах для реализации инвестиционных проектов. Погашение обязательств было запланировано на 2028 и 2035 год соответственно.

Просмотров: 1894