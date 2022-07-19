Санаторий "Казахстан" перейдет государству

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В июне текущего года удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий "Казахстан" стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО "Народный банк", сообщили в МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
Также сообщается, что по постановлению правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д пути возвращены государству (по остальным ревизия продолжается).
Кроме того, в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.
Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО "Казахтелеком" (28,75%), АО "Центр транспортного сервиса" (100%), ТОО "Акмолит" (100%) и другие. Предварительная стоимость этих активов - порядка 200 млрд тенге", - заключили в ведомстве.
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