Scat, Air Astana и Fly Arystan вернут клиентам деньги за отмененные по время ЧП рейсы

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в целях защиты потребительских прав казахстанцев взаимодействует с авиакомпаниями Scat, Air Astana и Fly Arystan по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в период чрезвычайного положения. На сегодняшний день комитетом составляется список граждан, которым до настоящего времени не возмещены денежные средства. В этой связи гражданам, не получившим средства за отмененные рейсы отечественных авиакомпаний (по причине введения чрезвычайного положения), необходимо обратиться в КЗПП, приложив все подтверждающие покупку билета документы (копия документа, удостоверяющего личность, авиабилет, подтверждение оплаты)", - сообщили в пресс-службе министерства.
Заявление в адрес КЗПП принимаются через портал электронного правительства по следующей ссылке. Почтой по адресу: Нур-Султан, проспект Мангілік Ел, 8, Дом министерств, 2-й подъезд. А также посредством телеграмм-бота: kzpp_bot.
Напомним, ранее Турксибский суд Алматы удовлетворил в полном объеме два исковых заявления КЗПП к авиакомпании АО "Бек Эйр". Защищены интересы 990 потребителей. Суд обязал АО "Бек Эйр" возвратить гражданам в общей сложности 60,1 млн тенге за билеты на отмененные рейсы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства