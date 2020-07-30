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Scat, Air Astana и Fly Arystan вернут клиентам деньги за отмененные по время ЧП рейсы

29.07.2020, 17:19 5509
Scat, Air Astana и Fly Arystan вернут клиентам деньги за отмененные по время ЧП рейсы
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Клиентам авиакомпаний Scat, Air Astana и Fly Arystan вернут деньги за отмененные рейсы, передает Kazakhstan Today.
 

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в целях защиты потребительских прав казахстанцев взаимодействует с авиакомпаниями Scat, Air Astana и Fly Arystan по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы в период чрезвычайного положения. На сегодняшний день комитетом составляется список граждан, которым до настоящего времени не возмещены денежные средства. В этой связи гражданам, не получившим средства за отмененные рейсы отечественных авиакомпаний (по причине введения чрезвычайного положения), необходимо обратиться в КЗПП, приложив все подтверждающие покупку билета документы (копия документа, удостоверяющего личность, авиабилет, подтверждение оплаты)", - сообщили в пресс-службе министерства.

 
Заявление в адрес КЗПП принимаются через портал электронного правительства по следующей ссылке. Почтой по адресу: Нур-Султан, проспект Мангілік Ел, 8, Дом министерств, 2-й подъезд. А также посредством телеграмм-бота: kzpp_bot.
 
Напомним, ранее Турксибский суд Алматы удовлетворил в полном объеме два исковых заявления КЗПП к авиакомпании АО "Бек Эйр". Защищены интересы 990 потребителей. Суд обязал АО "Бек Эйр" возвратить гражданам в общей сложности 60,1 млн тенге за билеты на отмененные рейсы.
 

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