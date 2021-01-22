Сельчане получат кредиты для бизнеса, способствующего сохранению биоразнообразия РК

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - В Казахстане сельские жители получат кредиты для бизнеса, способствующего сохранению биоразнообразия страны, передает Kazakhstan Today.

Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭГПР РК) и Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ) объявили о запуске второго этапа программы кредитования "Эко-Даму" на 2020-2024 годы.

Программа направлена на поддержку сельских жителей Казахстана, которые проживают вблизи особо охраняемых природных территорий, в части запуска или дальнейшего развития экологически чистого предпринимательства, способствующего устойчивому сохранению экосистем. К данному виду предпринимательства относятся: экотуризм, лесное, рыбное, охотничье и пастбищное хозяйство, птицеводство, кролиководство и пчеловодство. Сельские предприниматели, проекты которых соответствуют критериям отбора, смогут получить кредит на срок до 4,5 лет под 6% годовых, при этом эффективная ставка вознаграждения не будет превышать 6,7% годовых", - сообщили в пресс-службе фонда.

Второй этап программы "Эко-Даму" охватывает 12 областей, 770 сельских населенных пунктов и 28 особо охраняемых природных территорий Казахстана. Общий бюджет программы составляет 275,3 млн тенге.

Программа "Эко-Даму" уже доказала свою эффективность на первом этапе своей реализации, предоставив кредиты сельскому населению на развитие животноводства, пчеловодства, растениеводства, туристского бизнеса и др. Мы уверены, что данная инициатива - это отличная возможность содействовать развитию местных сообществ, создавать новые рабочие места, при этом сохраняя биоразнообразие и экосистемы страны", - отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Среди основных приоритетов программы - содействие продвижению гендерного равенства и расширения экономических прав и возможностей женщин. Так, во время реализации первого этапа программы 30 женщин из сельских районов получили финансирование для развития своего бизнеса.

Данная программа является четвертой совместной инициативой ПРООН и ФФПСХ. Всего с 2008 года реализован 221 проект на общую сумму 561,6 млн тенге, в том числе включая грантовое финансирование ПРООН и Глобального экологического фонда (ГЭФ) на общую сумму 345 млн тенге.

Такие программы как "Эко-Даму" позволяют сельским жителям запускать и развивать свой микробизнес, создавать рабочие места без вреда для окружающей среды", - сказал председатель правления фонда Жандар Омаров.

По словам заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Ерлана Муратова, "Эко-Даму" - это уникальная кредитная программа, поддерживающая развитие экотуризма, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства с акцентом на сохранение биоразнообразия.

Для подачи заявки на получение кредита, сельские жители могут обратиться в филиал фонда своего региона или найти подробную информацию на официальном сайте www.fagri.kz.

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