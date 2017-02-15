Сельхозпроизводство в Казахстане в январе выросло на 1%

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2017 года составил 105,4 млрд тенге, что на 1% больше, чем в январе 2016 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2017 года составил 105 млрд 363,4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В том числе валовая продукция животноводства - 101 млрд 056,2 млн тенге, валовая продукция растениеводства - 4278,6 млн тенге, услуг в области сельского хозяйства - 28,6 млн тенге.

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