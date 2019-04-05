Сенат вернул в мажилис поправки в республиканский бюджет

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента сегодня на пленарном заседании после обсуждения вернули со своими поправками в мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе сената, документ разработан на основе уточненных макроэкономических показателей на 2019 - 2023 годы и направлен на реализацию поручений первого президента РК, озвученных на XVIII съезде партии "Нур Отан", ежегодных посланий главы государства, указа президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", поручения президента о переносе срока повышения заработной платы на 30% низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых категорий государственных служащих исполнительных органов с 1 июля на 1 июня текущего года.

С учетом текущей ситуации в мире конъюнктуры на внешних рынках и итогов экономического развития за 2018 год уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2019 год в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы. В частности, в базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне $55 за баррель в 2019 году", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что номинальный ВВП в 2019 году оценивается в объеме 64 335 млрд тенге, что на 323,5 млрд тенге выше относительно одобренного в ноябре 2018 года показателя. ВВП на душу населения составит $9409,2. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%.

Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в ранее запланированных пределах 4-6%.

По информации пресс-службы, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6986,3 млрд тенге, с увеличением на 200,4 млрд тенге. Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей сумме 3466,1 млрд тенге с увеличением на 621 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме 11 895,1 млрд тенге, с увеличением от скорректированного бюджета на 1168,0 млрд тенге. С учетом указанного увеличения, а также перераспределения средств расходы республиканского бюджета направлены на реализацию новых социальных мер "Алеуметтік камкорлык" в сумме 444,3 млрд тенге.

На реализацию указа президента "О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности" для создания фонда прямых инвестиций предусмотрено 370,0 млрд тенге. На мероприятия в рамках "Года молодежи" предусмотрено финансирование в размере 24,6 млрд тенге.

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год увеличен на 347,6 млрд тенге и составил 1326,6 млрд тенге, или 2,1% к ВВП.

В ходе обсуждения законопроекта выступившая с содокладом председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина обратила внимание на ряд проблемных вопросов. "Для реализации новых социальных инициатив в очередной раз вынуждены прибегнуть к использованию средств Национального фонда, увеличив гарантированный трансферт. Соответственно возникает вполне закономерный вопрос: каким образом в последующие годы планируется финансирование социальной сферы как сферы, требующей расходов республиканского бюджета на постоянной основе. Источники финансирования этих затрат в будущем на сегодня еще четко не определены", - сказала она.

Сенатор также остановилась на реализации нового специального проекта "Ауыл ел бесiгi", направленный на коренное улучшение жизни жителей села. "К сожалению, на сегодняшний день правительство не завершило разработку системы региональных стандартов для различных населенных пунктов, включающих конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и государственных услуг. В этой связи, во избежание бессистемного финансирования инфраструктурных и социальных проектов полагаем необходимым скоординировать все подобные программы (программа развития регионов до 2020 года, Государственная программа инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015-2019 годы и другие), определить четкие критерии по отбору приоритетности сельских населенных пунктов, а также предусмотреть этапность и механизм их реализации", - отметила Перпечина.

Завершая содоклад, депутат подчеркнула, что на проведенном 20 марта текущего года совместном заседании палат парламента приняты важные решения, и президентом РК дан ряд поручений, требующих корректировки республиканского бюджета. Для их реализации потребуется 38,8 млрд тенге, которые предлагается предусмотреть за счет дефицита республиканского бюджета с увеличением его номинального значения и сохранением размера относительно ВВП на уровне 2,1%.

Документ направлен в мажилис, проинформировали в сенате.

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