Сенат вернул в мажилис проект республиканского бюджета на три года

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента сегодня после рассмотрения вернули с поправками в мажилис законопроект "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today.





Как сообщил в ходе пленарного заседания сената министр финансов Алихан Смаилов, проект бюджета направлен на решение трех ключевых задач: выполнение всех принятых социальных обязательств при любой экономической конъюнктуре; выполнение семи приоритетных политик и реформ в рамках реализации Стратегии развития Казахстана до 2025 года; реализацию Послания главы государства "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".





В проекте закона прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6809,7 млрд тенге, что составит 114,8% к оценке текущего года с превышением на 878,7 млрд тенге. Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2020 год определен в сумме 7382,0 млрд тенге, на 2021 год - в сумме 8024,7 млрд тенге, сообщила пресс-служба сената.





По информации палаты, поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в сумме 2843,9 млрд тенге, на 2020 год - 2602,7 млрд тенге, на 2021 год - 2315,1 млрд тенге.





Также отмечается, что дефицит республиканского бюджета на 2019 год определен в размере 945,4 млрд тенге, что составляет 1,5% к ВВП, на 2020 год - 997,7 млрд тенге, или 1,4% к ВВП, на 2021 год - 936,7 млрд тенге, или 1,3% к ВВП.





Прогноз поступлений в Национальный фонд на 2019 год рассчитан исходя из объема добычи нефти 88,0 млн тонн, мировой цены на нефть - 60 долларов за баррель и курса тенге к доллару США - 350 тенге.





По информации пресс-службы, в ходе обсуждения законопроекта от комитетов и депутатов сената поступил ряд предложений. В частности, в связи с уточнением макроэкономических показателей на 2019-2023 годы уменьшилась планируемая сумма поступлений в трёхлетний бюджет на 70,3 млрд тенге, в том числе в 2019 году - на 22,4 млрд тенге. Также увеличилась планируемая сумма погашения бюджетных кредитов в 2019 году на 0,2 млрд тенге. Кроме того, увеличилась сумма дефицита бюджета на 33,6 млрд тенге.





Отмечается, что уточнение макроэкономических показателей повлияло на изменение прогнозных сумм поступлений в Национальный фонд. За счет предполагаемого снижения цены на нефть с $60 до $55 за 1 баррель в 2019 году ожидается уменьшение поступлений на 137,7 млрд тенге.





Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 150,6 млрд тенге, в том числе в 2019 году на 50,5 млрд тенге.





Выступившая с содокладом председатель комитета сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина подчеркнула, что в реализацию поручений президента РК, данных на совещании по вопросам модернизации судебной системы и деятельности органов внутренних дел 19 ноября текущего года, в рассматриваемом проекте республиканского бюджета предусмотрены дополнительные расходы в сумме 123,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год - 34,1 млрд тенге.





Кроме того, предложения депутатов предусматривают вопросы финансирования: газификация Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей в общей сумме 7,8 млрд тенге, в том числе на 2019 год - 3,8 млрд тенге; водоснабжение сельских населенных пунктов Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей сумме 5,9 млрд тенге, в том числе на 2019 год - 3,7 млрд тенге; продолжение строительства авиационной базы Национальной гвардии в сумме 1,3 млрд тенге в 2019 году; электроснабжение Баянаульского района Павлодарской области в сумме 1,1 млрд тенге в 2019 году.





Также предусмотрено финансирование на формирование уставного капитала некоммерческого акционерного общества "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога" и финансирование дополнительных проектов по увеличению бюджета некоммерческого акционерного общества "Фонд Отандастар" в общей сложности 2,2 млрд тенге на трехлетний период.





Модернизация судебной системы и капитальный ремонт объектов Пограничной службы в общей сложности потребуют 1,9 млрд тенге на трехлетний период.





После обсуждения законопроект с поправками сенаторов направлен в мажилис.





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