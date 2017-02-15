Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента прошла встреча с руководством Министерства сельского хозяйства по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба сената.

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов проинформировал сенаторов об обеспеченности потребности страны в продовольствии за счет отечественного производства и о мерах господдержки АПК. По его словам, состояние обеспеченности внутреннего рынка основными продовольственными товарами составляет 80%. При этом обеспеченность рисом, бараниной, яйцами, мукой пшеничной, хлебом, крупами составляет более 100%. Внутренний рынок мяса (за исключением мяса птицы) также независим от импортных поставок, передает Kazakhstan Today.

Вместе с тем, по отдельным товарам доля отечественного производства во внутреннем потреблении все еще остается на низком уровне. Это - мясо птицы (51,8%), масло сливочное (68,3%), сыр и творог (56,5%), растительное масло (72,9%), колбасные изделия (58,7%), яблоки (58,0%), рыба (65,5%).

Как проинформировали в пресс-службе, сенаторы С.Джаксыбеков, И.Адырбеков, Л.Киинов, М.Алтынбаев М.Кубенов, Г.Ким высказали свои предложения по обеспечению продовольственной безопасности и совершенствованию работы АПК. Депутаты подняли вопросы эффективности использования сельскохозяйственных кредитов, поддержки отечественных производителей, работы научно-исследовательских институтов, законодательного обеспечения сельскохозяйственной отрасли.

В свою очередь председатель Комитета Дарига Назарбаева высказала обеспокоенность подорожанием продуктов питания и подчеркнула, что "необходимо законодательно ограничить торговые наценки на продовольственные продукты".

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