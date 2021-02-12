Сенатор: в стране для птицеводства нет ничего, кроме зерна и травы

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Депутат сената Республики Казахстан Султан Дюсембинов назвал удорожание кормов одной из причин роста цен на яйца и мясо птицы, передает Kazakhstan Today.
По словам сенатора, многие корма за последнее время подорожали в 1,5-2 раза.
Цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Тому я вижу несколько причин. В их числе проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства, кроме кормового зерна и травы, вообще больше ничего и нет", - отметил спикер.
По мнению депутата, птицеводам необходима господдержка для решения данной проблемы, приводящей к росту цен.
Он считает, что правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли.
Содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции", - добавил Дюсембинов.
Ранее сообщалось, что цены на куриное яйцо подскочили сразу в нескольких регионах страны.
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